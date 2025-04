wie genießen Sie ihn am liebsten? Mit brauner Butter oder Hollandaise? Klassisch mit Schnitzel oder mal mit Lachs? Oder einfach pur? Endlich ist wieder Spargelzeit. Bis zum 24. Juni kommen die royalen Stangen bei mir mindestens einmal in der Woche auf den Teller.

Dabei scheiden sich die Geister. Die einen, so wie ich, lieben ihn unendlich, die anderen halten ihn für geschmacklos und essen ihn gar nicht. Das erklärt auch, warum der Pro-Kopf-Verbrauch 2024 in Deutschland bei vergleichsweise geringen 1,4 Kilogramm lag. Die Menge kommt bei mir ja schon fast einer Woche zusammen.

Das einzig Nervige ist das Schälen. Darum greife ich hin und wieder auch zur grünen Variante. Inzwischen bieten die Spargelbauern aus dem Umland, die ihre Stände längst auch in Magdeburg aufgebaut haben, aber auch geschälten weißen Spargel an. Das erspart Arbeit in der Küche und ermöglicht den schnelleren Genuss.

Guten Appetit wünscht Ihnen Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Party: In der Festung Mark wird heute die offizielle Semester-Anfangs-Party der Magdeburger Studierenden gefeiert. Der Einlass beginnt um 22.00 Uhr. Die Veranstaltung ist für Gäste ab 18 Jahren zugänglich.

Theater: Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, wird heute die Komödie "Planet B" von Yael Ronen und Itai Reicher. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Inszenierung richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren.

Musik: Im Moritzhof am Moritzplatz treten heute ab 20 Uhr Theresa Pia Manske und Paul Kühle im Rahmen von "#MagdeBands" auf.