alle Jahre wieder: Wie lange kann man eigentlich ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen? Direkt nach Silvester ist das ja alles kein Problem. Doch viele haben die Feiertage rund um den Jahreswechsel genutzt, um frei zu machen und so ganz entspannt ins neue Jahr zu kommen. Erst mit dem 7. Januar begann für einige die Arbeit wieder. Und so sah oder hörte man sich erst jetzt das erste Mal im neuen Jahr.

Laut Knigge ist deshalb auch die zweite Januarwoche noch dafür da, um sich gegenseitig die „verspäteten“ Neujahrsgrüße auszurichten. Unter Freunden sind sie bis Ende Januar noch okay. Einen festgelegten letzten Tag für einen Neujahrsgruß gibt es also nicht so ganz. Und mal ehrlich: Gute Wünsche, die von Herzen kommen, können nie zu spät kommen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende

Ihr

Ivar Lüthe

Was das Wochenende bringt

Ballett: Jörg Mannes hat mit dem Ballettabend "Vincent" ein Projekt entwickelt, das Kunst, Klang, Künstliche Intelligenz und Choreografie miteinander verknüpft und dabei das Werk Vincent van Goghs in den Mittelpunkt rückt. Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zeigt das Ballett für Publikum ab 10 Jahren zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 10. Januar um 19.30 Uhr. Um 19 Uhr beginnt ein Einblick, der Arbeitsprozesse des Teams um Mannes erläutert und Aspekte der Produktion vorstellt.

Konzert: Am 10.01.2026 gastiert die Schweizer Formation Fäaschtbänkler um 19.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Die fünf Musiker verbinden Blasmusik mit Elementen aus Pop, Elektro, Techno und volkstümlichen Stilrichtungen.

Konzert II: Die Band Tänzchentee gibt ihr Neujahrskonzert in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist am 10.1. um 20 Uhr.

Ausstellung: Ab dem 10. Januar zeigt die Stadtbibliothek Magdeburg in Kooperation mit dem Literaturhaus Magdeburg die Wanderausstellung „Die Kinder vom Bullenhuser Damm – Morgen darf nicht gestern sein“. Die Eröffnung findet von 11 bis 12 Uhr in der Zentralbibliothek am Breiten Weg 109 statt.

Kammerkonzert: Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, setzt das Theater Magdeburg seine Kammermusikreihe mit dem 3. Kammerkonzert fort. Beginn ist um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Theater: Am 11. Januar 2026 um 11 Uhr steht das Theaterstück "The Magic of Kindness" auf dem Programm der Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b. Es wird aufgeführt von Kindern der Sprachschule Garna.

Führung: Eine Führung durch eine der Sonderausstellungen findet am 11.1. um 15 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg statt. Dieses befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4-6.