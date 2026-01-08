alle Jahre wieder das gleiche Phänomen: Ich komme aus dem Urlaub zurück - erholt, motiviert und voller Vorfreude auf meine Routinen im Fitnessstudio. Doch schon beim Betreten des Fitnesstempels wird mir bewusst, dass Januar ist. Mein vertrautes Reich ist zum Treffpunkt für alle Neujahrsenthusiasten geworden. Die Laufbänder sind belegt, die Geräte heiß umkämpft, selbst meine Komfortzone - der Freihantelbereich -erlebt eine Hochkonjunktur.

Und ich? Muss warten. Immer wieder. Ich gönne es ja jedem, der den ersten Schritt wagt und etwas für sich tut. Diese Aufbruchstimmung zum Jahresbeginn hat ja durchaus etwas Ansteckendes. Trotzdem freue ich mich noch mehr auf Februar - wenn die Euphorie nachlässt und ich wieder ohne Wartezeiten trainieren kann. Bis dahin muss ich mich wohl in Geduld üben. Und vielleicht auch ein bisschen in Gelassenheit. Eigentlich auch ein guter Vorsatz für 2026 ...

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.

Herzliche Grüße, Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Kabarett: Erik Lehmann steht heute ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a auf der Bühne. Mit seinem neuen Programm „Bienen-Ersatzverkehr“ verbindet der vielfach ausgezeichnete Kabarettist scharfsinnige Gesellschaftskritik mit einer großen Portion Selbstironie – und einer ganz besonderen Leidenschaft: der Imkerei.

Satirischer Jahresrückblick: Sebastian und Tobias Hengstmanns präsentieren heute ab 19.30 Uhr ihren satirischen Jahresrückblick im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. In gewohnt bissiger Manier nehmen die Brüder das vergangene Jahr unter die Lupe – ein Jahr voller Frechheiten, Unverschämtheiten und jener ungekannter Unmöglichkeiten, die nur das echte Leben hervorbringt.

Talent Nacht: In der Buttergasse am Alten Markt 13 gehört die Bühne heute ganz dem Publikum. Ab 19 Uhr steht dort die "Talent Nacht" an - ein offener Abend voller Kreativität, Mut und guter Laune ein. Der Eintritt ist frei.