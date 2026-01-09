Rodeln in der Stadt? Das geht, und wie! Auch in Magdeburg holen Familien bei Schnee ihre Schlitten heraus. Magdeburg versinkt nicht oft im Schnee. Und oft wird der Schnee in der Stadt dann auch ziemlich schnell zu Matsch. Doch wenn die weiße Pracht doch mal liegenbleibt, dann macht Rodeln in Magdeburg ebensoviel Spaß wie anderswo. Schlittenfahren mit Kindern beginnt meist ganz harmlos: „Nur kurz raus, ein bisschen rutschen.“ Zehn Minuten später steht man auf einem Hügel, der über Nacht offenbar gewachsen ist, und hält einen Schlitten in der Hand, der sich ausschließlich bergab lenken lässt.

Kinder kennen beim Schlittenfahren nur zwei Geschwindigkeiten: rasend schnell und „noch schneller“. Während die Kleinen jauchzend den Hang hinabsausen, lernt der Erwachsene vor allem eines: Demut. Gegenüber der Physik, der eigenen Kondition und der Erkenntnis, dass manche Handschuhe offenbar nur dekorative Accessoires sind. Dazwischen liegen Diskussionen über Lenkung und Bremsen – und die immer gleiche Frage, warum man ausgerechnet dort stürzt, wo alle zuschauen.

Die Kinder sehen einen Abenteuerspielplatz. Der Erwachsene sieht Gefälle, Eisplatten und offene Haftungsfragen. Am Ende sind die Kinder rotwangig und glücklich, der Erwachsene hat Schnee im Kragen und neue Einsichten gewonnen: Winter ist schön. Schlittenfahren macht Spaß. Und nächstes Mal schaut man einfach zu. Schlittenfahren lehrt vor allem eines: Spaß kennt keine Altersgrenze, nur nasse Socken.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Humor, eine Nachtsafari, Schauspiel, Improtheater, Strickkino und Reiseideen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag bereichert.

Messe: Die „Tourisma & Caravaning“ öffnet bis Sonntag zum 33. Mal in der Messe Magdeburg an der Tessenowstraße ihre Türen. An drei Tagen widmet sich die Publikumsmesse den Themen Reisen, mobiles Unterwegssein und aktive Freizeitgestaltung. Die Bereiche Touristik, Caravaning und Fahrrad bilden dabei das inhaltliche Gerüst der Veranstaltung. Die „Tourisma & Caravaning“ ist an diesem Freitag sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Improtheater: Heute wird es im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9 besonders lebendig: Ab 19.30 Uhr präsentiert die Magdeburger Theaterkiste von 1993 einen Abend mit dem Improvisationstheater „Imaginär“. Was das Ensemble auszeichnet, ist der völlige Verzicht auf Skript und Absprachen. Jede Szene entsteht live auf der Bühne, inspiriert allein von den Zurufen und Ideen des Publikums. Aus alltäglichen Situationen entwickeln sich so überraschende, skurrile und oft urkomische Geschichten, deren Verlauf und Ende niemand kennt – nicht einmal die Darstellenden selbst. Jeder Auftritt ist damit eine Premiere, jede Vorstellung ein Unikat.

Nachtsafari: Wenn sich die Tore schließen und der Zoo langsam zur Ruhe kommt, beginnt ein ganz besonderes Erlebnis: die Nacht-Safari durch den Zoo. Bei dieser geführten Tour eröffnet sich am heutigen Abend ein Blick auf eine Welt, die tagsüber meist verborgen bleibt – geheimnisvoll, leise und voller überraschender Beobachtungen. Startpunkt der rund 90-minütigen Führung ist um 18 Uhr am Haupteingang des Zoos in der Zooallee 1. Die Tour ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und kostet 29 Euro. Die Teilnahme ist ausschließlich mit Vorverkaufstickets zum Beispiel unter www.zoo-magdeburg.de möglich, eine Abendkasse gibt es nicht.