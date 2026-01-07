ja ja, auch dieses Jahr hat mit jeder Menge guter Vorsätze begonnen. Mehr Bewegung, weniger Zucker – und bei nicht wenigen der geschätzt knapp 50.000 Magdeburger Raucher steht wieder einmal auf der Liste, die Fluppe an den Nagel zu hängen. Rein statistisch betrachtet könnten sie gemeinsam bis zu 150 Millionen Euro sparen.

Nehmen wir an, alle würden durchhalten. Und nehmen wir weiter an, alle die Magdeburger Ex-Raucher würden das Ersparte nicht einzeln verpulvern, sondern bündeln. Dann ließe sich damit einiges anfangen. Zwei neue Ringbrücken zum Beispiel. Eine davon könnte feierlich zum „Ex-Glimmstängel“ getauft werden. Alternativ gingen zwei große Schulen. Oder eine Schule und eine Brücke. Oder irgendetwas, das länger hält als ein guter Vorsatz.

Doch genau daran scheitert es vermutlich. Es fehlt an einer gemeinsamen Idee, an einer Vision, hinter der sich alle versammeln könnten. Zumindest das war bei der letzten Raucherpause die einhellige Meinung.

Das bietet Magdeburg am 7.1.2026

Gedenkstätte: Für zweieinhalb Wochen hatte die Gedenkstätte Moritzplatz an der Umfassungsstraße 76 geschlossen – ab dem 7.1. empfängt die Einrichtung wieder Interessierte. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Neujahrsempfang: Zum 34. Mal lädt die Landeshauptstadt Magdeburg zum öffentlichen Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung zum Jahresauftakt ist für den heutigen Mittwoch um 17 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind willkommen.

Reiseimpressionen: Auch im neuen Jahr setzt das Pointfoto in der Leipziger Straße 45a seine Veranstaltungsreihe mit monatlichen Film- und Vortragsabenden fort. Einmal im Monat werden dokumentarische Produktionen und multimediale Präsentationen gezeigt. Den Auftakt macht am heutigen Mittwoch „Planet Asia“. Beginn ist um 19 Uhr. Unter dem Titel „Asien ist aufregend“ erwartet die Besucher eine multivisionale Rundreise durch einen der vielfältigsten Kontinente der Welt.

Partys: „Wünsch dir was“ ist der heutige Abend ab 20 Uhr im „Nachdenker“ in der Olvenstedter Straße 43 überschrieben. DJ Bugs legt querbeet auf, was die Gäste des Lokals vorschlagen. Das Angebot, so die Veranstalter, reicht von Rap und Punk über Soul, Disco und Schlager bis hin zu Klassik. Auch in der Festung Mark ist für den heutigen Mittwoch eine Party angesagt. Ab 19 Uhr hat das Stübchen in der Einrichtung im Hohepfortewall Luises Garten mit der Reihe „Metamorphosis“ zu Gast.