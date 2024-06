Urlaubsvorfreude ist die schönste Freude. Wenn die letzte Übergangsjacke verstaut ist und die Erdbeeren im Garten geerntet werden, dann ist der Sommerurlaub nicht mehr weit. Endlich eine Pause. Endlich der Arbeit und den Alltag entfliehen, Kraft tanken und den leeren Akku wieder aufladen.

Wissenschaftler haben jedoch festgestellt: Menschen sind kurz vor ihrer Reise wesentlich glücklicher als nach ihrer Reise. Nicht, weil das Wetter schlecht, das Hotelbett zu hart oder das Frühstücksei zu weich war, sondern weil Urlaubsvorfreude einfach die schönste Freude ist.

Denn anstatt die freie Zeit im Urlaub zu genießen, hängt man noch mit dem Kopf in dem unerledigten Stapel Arbeit zu Hause. Und natürlich erwischt einen schon in den ersten Tagen des Urlaubs eine starke Erkältung. Trotz allem, genießen Sie Ihren Sommerurlaub, ob in den Bergen, an Meer oder in Magdeburg.

Ich wünschen Ihnen einen stressfreien Dienstag.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Kneipenchor: „Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich am heutigen Dienstag, 19 Uhr, trifft. Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Plattdeutsch: Een Nachmiddag mit ’n büschen Platt – zum dritten Mal laden die Arbeitsstelle Niederdeutsch der Otto-von-Guericke-Universität und der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt zum Plattdeutschen Landeslesefest ein. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher heute im Kulturzentrum Moritzhof ein zweistündiges Programm op Platt. Seien es Geschichten, Sketche oder Lieder, die von Schülerinnen und Schülern vorgetragen werden, eins ist sicher: auf der Bühne wird es bunt! Im Jahr 2022 wurde das Plattdeutsche Landeslesefest zum ersten Mal durchgeführt und löste damit den traditionellen Vorlesewettbewerb „Schülerinnen und Schüler lesen Platt“ ab.

Vortrag: „Jede Feindtätigkeit aufspüren ... Die Stasi-Postkontrolle im Bezirk Magdeburg“ heißt ein Vortrag am heutigen Dienstag von 18 bis 20 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg, Georg-Kaiser-Straße 7. Anfangs wurden Briefe, Telegramme und Pakete im Auslandspostverkehr kontrolliert, ab den 1970er Jahren kam die systematische Überwachung des Postverkehrs innerhalb der DDR hinzu. Die Abteilung M durchleuchtete, öffnete und las Briefe, um geheime Botschaften zu finden, obwohl das Postgeheimnis in den Verfassungen der DDR von 1949 und 1968 anerkannt wurde. Tatsächlich wurde dieses Recht jedoch durch das MfS ständig verletzt. Die Stasi analysierte und speicherte Handschriften und Adressen und überprüfte massenweise Personen. Referent für den Vortrag ist Rüdiger Sielaff. Er war von 2002 bis 2021 Leiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Frankfurt (Oder).