wenn jemand seine „Batterien“ wieder aufladen will, dann heißt das meist: Eine Auszeit von einer großen Belastung nehmen. Gewöhnlich zieht man sich dann aus dem Stress des Alltags für eine gewisse Zeit heraus und kommt bestenfalls „vollgeladen“ wieder zurück.

Bei echten Batterien zur Stromversorgung hilft diese Methode selten. Je länger diese Stromspeicher – zum Beispiel im Auto – ungenutzt im fahrbaren Untersatz herumstehen, desto weniger Power können sie beim Startvorgang zur Verfügung stellen.

Der Autor dieser Zeilen durfte das jüngst erleben. Nach 14 Tagen Pause jaulte nach dem Drehen des Zündschlüssels der Motor nur noch, weil die Batterie den Anlasser nicht mit dem nötigen Saft versorgen konnte. Im letzten Moment sprang der Motor aber dann dennoch an – und schwups wurde aus der geplanten kurzen Stadtfahrt ein längerer Ausflug auf die Autobahn, um bei Tempo 100 die Batterie wieder zu stärken.

Ergebnis: Seitdem muss ich nur noch den Zündschlüssel zeigen – schon nimmt die Batterie ihre Arbeit auf. Aber vielleicht liegt’s ja auch daran, dass ich im Kofferraum ein Fremdstartkabel für den Notfall liegen habe. Denn wer lässt sich schon gern fremdstarten, ob als Batterie oder Mensch?

In diesem Sinne einen guten Start in den Tag für Sie – und ihre Autobatterie.

Rainer Schweingel

Tipps zum Tage

Modellbahnen: Am Fuße des wohl bedeutendsten Wahrzeichen in Magdeburg Südost, den Pumpenhäusern vom Wasserturm Alt-Salbke 111e, veranstalten die Cracauer Modellbahnfreunde Magdeburg in Kooperation mit dem „Trägerverein H²O“ vom 31. Januar bis 2. Februar 2025 ihre Modellbahn-Jahresausstellung. Alle kleinen und großen Modellbahnfans sind herzlich eingeladen. Heute 13 bis 17 Uhr, Sonnabend 10 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr

Party: „Locker und Flockig“ ist geht es beim Rave heute ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof zu. Für die Musik sorgen 5XD vs. Krause, Anubis, Crackpots vs. Hannya, Sebastian Recklebe, DaxxThaer und DJ Delcine. Bis 0 Uhr ist der Eintritt für den Kauf eines Getränkebons frei. Gleiches gilt zum „New Talent Event“ morgen ab 22 Uhr. Die Sets stammen von Syntekkz, Untrayed, Jack Attakk, Echse, Acid Z, Oxygen Live und Fancy Tekk.

Lagerfeuer: Auf dem Bauspielplatz am Gneisenauring in Neu-Olvenstedt wird an diesem Freitag Lagerfeuer und Stockbrot angeboten. Offen ist der Bereich von 12 bis 17 Uhr. Das Angebot findet ab 15 Uhr statt.