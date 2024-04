Magdeburgs erster Marktgarten geht an den Start | Drogenprobleme in diesem Stadtteil?

manchmal findet man ja ungewöhnliche Dinge auf der Straße. Über ein Eurostück kann man sich freuen, über einen Hundehaufen weniger – vor allem, wenn man ihn mit dem Schuh „gefunden“ hat.

Volksstimme-Leser Rainer Gläß fischte bereits zu Ostern jedoch gleich ein ganzes Damenfahrrad aus einem Wassergraben vor seinem Grundstück im Stadtteil Nordwest. Da es ja mutmaßlich irgendjemand gehört, würde er es gerne wieder loswerden.

Doch trotz mehrfacher Anfragen bei Polizei und Ordnungsamt, ob die in seinen Augen abgelegte Diebesware abgeholt beziehungsweise per Bild nach dem Eigentümer gesucht werden kann, sei das bislang aus Kapazitätsgründen nicht geschehen, wie er berichtet.

Also hat er sich nun an die Volksstimme-Redaktion gewandt, in der Hoffnung, dass der Besitzer oder die Besitzerin das gute Stück in der Zeitung wiedererkennt und sich zwecks Abholung meldet – sofern es ihm oder ihr denn tatsächlich abhandengekommen ist.

Das in Magdeburg gefundene Fahrrad, dessen Besitzer gesucht wird. Foto: Rainer Gläß

Denn natürlich besteht auch die Möglichkeit einer unsachgemäßen Entsorgung. Dann dürfte die Resonanz eher gering sein.

Wer aber sein lila-türkis-pinkes Gefährt seit knapp zwei Wochen vermisst – und das auch nachweisen kann –, sollte sich einfach in der Redaktion unter lokalredaktion@volksstimme.de melden. Damit Rad und Radler wieder vereint werden können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg:

Premiere: Anlässlich des 50. Jahrestags des Europapokalsieges des 1. FCM veranstaltet Stadthistorikerin Nadja Gröschner einen „Passionsweg Blau-Weiß“. Die etwas andere Führung geht auf eine Zeitreise in die frühen 1970er Jahre. Auftakt ist heute um 19 Uhr am Haupteingang von Galeria Karstadt. Restkarten und weitere Termine gibt es beim Theater Magdeburg.

Diskussion: Die Frage „Gemeinwohl-Ökonomie – Die Marktwirtschaft der Zukunft!?“ ist Thema eines Podiumsgesprächs in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, heute um 19.30 Uhr. Norbert Stemmer erläutert das Konzept, das alle Bereiche des Wirtschaftens berührt. Gäste sind der Magdeburger Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt, Jörg Rehbaum, und Carsten Graßhoff von der Sozialbank. Das Publikum ist eingeladen, mitzudiskutieren.

Lesung: Das Literaturhaus Magdeburg veranstaltet heute eine Familienlesung. Beginn ist um 16 Uhr in der Thiemstraße 7. Erwartet wird Frauke Angel, die aus ihrem Buch „Disco!“ liest. Der Eintritt für Kinder ist frei, Jugendliche ab 14 Jahren zahlen 3 und Erwachsene 5 Euro.

Vernissage: Die Ausstellung „Meine Seele ist verletzt“ wird heute um 18 Uhr in der Flurgalerie Eisenbart, Doctor-Eisenbart-Ring 2, eröffnet. Zu sehen sind Schwarz-Weiß-Fotografien und Poesie zum Thema psychischer Gesundheit von Tessa Scheffler.