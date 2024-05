seit wenigen Tagen lebe ich unfreiwillig in einer Wohngemeinschaft. Mit einer unerhörter Dreistigkeit hatte sich meine neue Mitbewohnerin ohne vorher zu fragen einfach von einen auf den anderen Tag bei mir in der Küche eingenistet. Leider hat sie mir bislang noch nicht ihren Namen verraten – deshalb nenne ich sie einfachheitshalber Thekla.

Thekla mag es offensichtlich dunkel und warm, denn am liebsten hängt sie mit ihren acht Beinen über meinem Biomüll, den ich immer unter der Spüle verstaue. Zugegeben: Normalerweise mag ich Besuche dieser Art so gar nicht und wollte Thekla wie ihre ganzen Vorgänger schnurstracks aus meiner Wohnung verscheuchen.

Doch dann war mir aufgefallen, dass seitdem sich die kleine Spinne niedergelassen hat, gar keine Fruchtfliegen mehr über meinem Biomüll kreisen. Seit dieser Erkenntnis leben Thekla und ich also nun in einer Zweckgemeinschaft – ich gebe ihr Futter, sie fängt mir die Fliegen weg.

Freundschaftliche Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das steht heute in Magdeburg an:

Führungen: Unter anderem „Das Liebesleben der Nachtigallen“, Spaziergang zu den Bühnen der Meistersänger mit Dr. Ernst Paul Dörfler, Treff Straßenbahnhaltestelle Neustädter See, 18 Uhr. Außerdem Domführungen um jeweils 14 und 16 Uhr.

Ausstellungen: Die Ausstellung „Alltag in Magdeburg 1940 bis 1950. Zwischen Bombenkrieg und Neubeginn“ zeigt Fotografien im Stadtarchiv, Mittagstraße, von 9 bis 16 Uhr. Außerdem sind kindliche Kunstwerke in der Ausstellung „Das Ding ist“ in der Villa P., Warschauer Str. 25, von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Märkte: Die Wochenmärkte am Marktplatz Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz bieten von jeweils 9 bis 15 Uhr ihre Waren hat. Der Markt am Alten Markt hat eine Stunde länger, von 9 bis 16 Uhr, geöffnet.