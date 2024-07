an der Rezeption in der Augenarztpraxis hängt ein A4-Blatt: „Heute 50 Prozent weniger Personal. Bitte haben Sie Geduld“, steht in Großbuchstaben darauf.

Tatsächlich reicht die Schlange der Wartenden bis vor die Tür. Das gleiche Bild vor der Hausarztpraxis und noch einmal beim Zahnarzt: „Heute Urlaubsvertretung für drei Praxen“, weist ein weiterer Aushang auf das Dilemma hin.

Nicht, dass ohnehin Dauermangel bei den Haus- und Fachärzten herrscht, gegen den dringend etwas getan werden muss. Nun kommt die Urlaubszeit noch oben drauf. So geraten die verbliebenen Ärzte und Schwestern auch ohne 30 Grad Außentemperatur ins (Dauer)Schwitzen.

Und wir Patienten? Oft sind wir – was das Warten angeht – nicht gerade die geduldigsten Bewohner auf diesem Planeten. Aber ich komme bei solchen Erlebnissen dieser Tage doch ins Grübeln: Wenn wir sagen, wir seien urlaubsreif, wie ergeht es dann erst dem Personal in den Arztpraxen? Und nicht nur dort ...

Deshalb: Für alle, die zurzeit doppelt und dreifach ihren Dienst leisten – insbesondere am Menschen: Chapeau! Hut ab!

Einen schönen und stressfreien Tag wünscht Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Baustellen: Mal was Erfreuliches im Baustellendschungel - die Sperrung in der Lüneburger Straße stadtauswärts wegen der MVB-Havarie wird im Verlauf dieses Freitags aufgehoben, teilte die Stadtverwaltung mit. Ebenfalls an diesem Freitag endet die Vollsperrung Am Großen Silberberg.Clubs feiern: Das „Resident Special“ ist für diesen Freitag von 18 bis 22 Uhr in der Strandbar am Petriförder angesagt. Musik gibt es von Felix Schumann. Außerdem wird freitags eine „Deliriouz Time“ im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. Im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, bricht ab 23 Uhr die „Havana Club Night“ an. „Thank God it’s Friday“ heißt es dagegen ab 23 Uhr mit DJ Alex Martura bei Hip-Hop, Electro, Pop und Dance im Prinzzclub, Halberstädter Straße 113a. Und das war nur eine kleine Auswahl ... Konzert: Ein Rockklassiker wird in Magdeburg gefeiert. Die Band „The Dire Straits Experience“ gibt an diesem Freitag ein Konzert. Los geht es um 19.30 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark, Tessenowstraße 7.Tanztheater: Ein neues Projekt erwartet die Zuschauer mit „deep flow behind“, das von diesem Freitag bis Sonntag im Turmpark Alt-Salbke aufgeführt wird. Die Vorstellungen finden diesen Freitag und Sonnabend um 20 Uhr sowie am Sonntag um 18 Uhr im Turmpark in Alt Salbke 110 statt.Ferienangebot: An diesem Freitag bietet der Bauspielplatz in Neu-Olvenstedt wieder Lagerfeuer und Stockbrot an. Von 15.30 bis 17.30 Uhr können Kinder und Jugendliche zum Bauspielplatz Mühlenstein an den Gneisenauring kommen. Davor ist der Bereich bereits ab 11 Uhr offen.