Keine Knöllchen für Falschparker aus dem Ausland

Magdeburger Verein erhält die „Goldene Henne“ / Fahrgastbeirat setzt sich seit 10 Jahren für Verbesserungen bei MVB ein

Heute ist Tag der Demokratie. 2007 hatten die Vereinten Nationen den 15. September dazu auserkoren. Demokratie gibt es auch bei uns in der Familie. Zum Beispiel wenn es ums Mittagessen am Wochenende geht.

Denn meistens wird mehrheitlich entschieden, was es gibt. Bei einigen Kinderanträgen hat manchmal das Matriarchat das letzte Wort. Döner oder McDonald´s kommen beispielsweise höchstens an Geburtstagen infrage.

Das Patriarchat ist dann für die Umsetzung des Wahlergebnisses zuständig. In jedem Fall muss die überstimmte Minderheit essen, was auf den Tisch kommt. Ob es ihr schmeckt oder nicht.

Obwohl es manchmal auch Extrawürste gibt, schließlich soll ja niemand aufgrund der individuellen Vorlieben hungern müssen. Ganz ähnlich verhält es sich bei der Auswahl des gemeinsam zu schauenden Films oder wohin der nächste Ausflug geht.

Wie in der großen Demokratie gibt es dann manchmal ein Kind, das mit dem Ergebnis nicht so glücklich ist. Zu lernen, dass davon nicht die Welt untergeht, ist ja aber auch nicht so schlecht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Verkehr: Achtung Autofahrer! Der City-Tunnel am Hauptbahnhof ist heute ab 19 Uhr gesperrt. Allerdings ist nur die Tunnelröhre in Richtung Innenstadt betroffen. Grund sind routinemäßige Reinigungsarbeiten, die bis circa 4 Uhr am Dienstag abgeschlossen sein werden. In der Nacht zum Mittwoch ist dann die Gegenrichtung an der Reihe. Außerdem kommt es ab heute im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus des Allee-Centers zu Einschränkungen wegen Leitungsarbeiten. Das Schleinufer ist laut Stadt aber nicht betroffen.

Musik: In der Reihe „Jazz in der Kammer“ tritt heute das Berliner Trio „Cloud and Stone“ im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10, auf. Taiko Saito, Alexander Beierbach und Maike Helberg haben sich 2023 als Nachbarschaftsband zusammengefunden. Sie spielen eigene Kompositionen und Improvisationen. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bildung: Im Alten Rathaus findet heute erstmals die Fairtrade-Schülerakademie statt. Schüler ab der 7. Klasse lernen dort von 9.30 bis 15.45 Uhr bei Workshops und Vorträgen alles über fairen Handel, globale Gerechtigkeit und nachhaltiges Engagement. Auch Lehrer sind dazu eingeladen.

Fotografie: Die Ausstellung „Voll der Osten. Leben in der DDR“ zeigt auf 20 Postern circa 100 Bilder des Fotografen Harald Hauswald, die er im Ostberlin der 1980er Jahre aufgenommen hat und die einen Einblick vom Leben in dieser Zeit vermitteln. Die Fotos sind nur noch bis diesen Freitag in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal, Breitscheidstraße 2, zu sehen, unter anderem auch heute von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.