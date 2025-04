Renn-Saison startet: Was Pferdewetten mit KI zu tun haben | Lego-Ausstellung im Jahrtausendturm

Pünktlich zum Beginn der Eis-Saison soll es einen neuen Trend geben. Nach Waffel, Stiel und Becher gibt es die süße Abkühlung nun quasi auch als Burger. Eis im Brioche soll in Sizilien eine beliebte Spezialität sein, die dort vorzugsweise sogar schon zum Frühstück verspeist wird.

Ich weiß ja nicht, ob das die Erfüllung ist. So eine Kugel schmilzt ja auch recht schnell. Und wenn dann der vollgesogene Teig so richtig schön matschig wird... Kosten kann man ja mal, aber Experimente müssen auch nicht immer sein.

Wenn ich an meine Kindheit denke, war eine schöne „Cassate“ von Eis Blume immer eine tolle Sache. Schoko, Vanille und Erdbeer in Zeitungspapier eingeschlagen oder gleich direkt in die Thermoskanne gefüllt – und die Kaffeezeit im Kleingarten war gesichert. Ganz ohne Brötchen.

Heute ist zwar alles oft immer vielfältiger, Gurken- oder Basilikumeis brauche ich zum Glücklichsein aber nicht. Ein einfaches Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist kaum zu schlagen.

Wie auch immer ihre persönliche Eis-Vorliebe ist, lassen Sie es sich auf jeden Fall schmecken. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen schöne Ostertage,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Freizeit: Der Bootsverleih am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn öffnet am heutigen Gründonnerstag wieder seine Pforten. Bis auf Karfreitag können die Boote auch an den Osterferientagen jeweils ab 11 Uhr genutzt werden. Vom 22. bis 25. April ist der Verleih noch einmal geschlossen, bevor ab dem 26. April täglich außer montags geöffnet sein wird.

Konzerte: Tito & Tarantula geben um 20 Uhr ein Rock-Konzert in der Factory, Sandbreite 2. Klassisch geht es hingegen beim Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie zu, das um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz beginnt. Schließlich sind Arnulf Wenning und die Liederpiraten ab 19 Uhr bei einem Wohnzimmerkonzert im Café Alt Magdeburg im Hundertwasserhaus am Breiten Weg 8–10 zu erleben.

Kabarett: „Alter Ego – Karl, Udo, Friedrich, André und ich“ heißt das Programm, das Thomas Müller heute ab 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a, präsentiert. Darin trifft er auf historische Persönlichkeiten, popkulturelle Figuren und sein eigenes Ich, um mit satirischem Blick gesellschaftliche Entwicklungen zu beleuchten.

Führung: „Von Königin Luise bis Oberbürgermeister Francke – Ein vorösterliches Lustwandeln vom ehemaligen Luisen- bis in den Nordpark“ ist der etwas umständliche Name einer Führung, zu der die Feuerwache heute einlädt. Mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld geht es dabei durch die ehemalige Nordfront. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Luisendenkmal im Geschwister-Scholl-Park.

Sprechstunde: Der Seniorenbeirat der Stadt Magdeburg lädt heute wieder zu einer öffentlichen Sprechstunde ein. Diese findet von 10 bis 12 Uhr im Raum 045 des Alten Rathauses, Alter Markt 6, statt. Ältere Bewohner der Stadt können dort ihre Anliegen und Probleme vorbringen.