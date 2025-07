wer in Magdeburg und Umgebung unterwegs ist, begegnet dem Begriff der „Börde-Mentalität“. Meistens klingt dabei ein Augenzwinkern mit – mal liebevoll, mal kritisch. Aber was steckt eigentlich dahinter? Ist der typische Magdeburger wirklich wortkarg, bodenständig, manchmal brummig, aber herzlich, wenn man ihn besser kennt? Oder ist das nur ein altes Klischee, das nicht mehr zur wachsenden und vielfältigen Stadt passt?

Zwischen Plattdeutsch-Erbe und Industriegeschichte hat sich hier wohl ein eigener Schlag von Menschen entwickelt. Die Börde-Mentalität stünde damit für Geradlinigkeit, Pragmatismus und manchmal auch einen trockenen Humor. Man könnte sagen: Was andere für reserviert halten, ist hier einfach ehrliche Zurückhaltung.

Aber passt dieses Bild noch in eine Zeit, in der Magdeburg bunter, internationaler und studentischer wird? Vielleicht ist der „typische Magdeburger“ heute genau der, der diese Frage stellt – offen, neugierig und immer ein bisschen skeptisch.

Das ist in Magdeburg los

Film: Mit „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ läuft der achte und letzte Teil der erfolgreichen Filmreihe um IMF-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) auf der großen Leinwand. In Magdeburg ist der Blockbuster heute und morgen jeweils um 19.20 Uhr im Cinestar Am Pfahlberg im Norden Magdeburgs zu sehen.

Schach: Das Schachmobil der Deutschen Schachjugend macht am heutigen Dienstag Halt in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel und Spaß rund um das Thema Schach. Die Veranstaltung ist Teil des Sommerferienprogramms der Stadtbibliothek Magdeburg und findet in Kooperation mit dem USC Magdeburg sowie der Deutschen Schachjugend statt.

Technikmuseum: Auf rund 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt das Technikmuseum Magdeburg eine faszinierende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte der Region. Zahlreiche Maschinen und Geräte veranschaulichen die Entwicklung in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Handwerk und Landwirtschaft. Mit seinen mehr als 6.000 Exponaten besitzt das Museum, das sich in einer alten Industriehalle des Schwermaschinenbaus befindet, die größte technikgeschichtliche Sammlung in Sachsen-Anhalt. Es befindet sich in der Dodendorfer Straße 65 und ist dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.