der Anlass meiner Gedanken ist eigentlich eher ein unschöner. Ein lieber Kollege verlässt unser trautes Team und geht zurück in seine Heimat. Neben dem gleichen Beruf haben wir auch gemeinsam, dass wir für die Arbeit bei der Volksstimme aus unserer Heimat nach Magdeburg gekommen sind. An dieser Stelle schrieb er daher vor einigen Tagen ein paar Zeilen darüber, wie er sein Ankommen in der Stadt wahrgenommen hat.

Da ich heute ziemlich exakt vier Jahre in der Elbestadt wohne, habe ich mich auch versucht an meine ersten Eindrücke zu erinnern. Und da merke ich, dass ich immer im Frühjahr an meine Anfänge hier erinnert werde: Die ersten Sonnenstrahlen auf dem Balkon, die Krähen bauen ihre Nester in den Bäumen vor meiner Haustür und ich weiß genau wie ich damals dachte: „Hier lässt es sich aushalten“. Dann kam ein Besuch im Hundertwasserhaus und ein Eis an der Elbe dazu – das hat diesen Eindruck bestätigt. Richtig lebenswert wird ein Ort dann mit den richtigen Menschen.

Starten Sie in einen hoffentlich sonnigen Tag.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Geschichte: Das Kulturzentrum Feuerwache lädt am heutigen Donnerstag, 20. März, zu einem Erzählcafé Spätlese ein. Geplant ist der zweite Teil des Rückblicks auf Magdeburg vor 50 Jahren. Nadja Gröschner hat Zeitdokumente in Bild und Ton recherchiert, die kurzweilig von der Schauspielerin Ines Lacroix präsentiert werden sollen. Das Erzählcafé beginnt um 15 Uhr in der Halberstädter Straße 140. Karten zum Preis von 5 Euro können ab 14 Uhr vor Ort erworben werden.

Musik: Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 steht heute und morgen das 7. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie auf dem Programm. Das Konzert widmet sich dem russischen Komponisten Sergei Rachmaninow, der nach der Russischen Revolution in die USA emigrierte und sich dort nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist einen Namen machte. In der Konzertreihe von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva steht sein Schaffen im Mittelpunkt. Beginn ist heute und morgen jeweils um 19.30 Uhr. Bereits um 18.45 Uhr gibt es im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung.

Schon gewusst? Bis zum 2. Juni können Vereine, Organisationen und Einrichtungen besonders engagierte Freiwillige für eine Würdigung mit dem Freiwilligenpass 2025 vorschlagen. Darauf weist die Freiwilligenagentur hin. Seit über zehn Jahren werden jeweils im Herbst mindestens 30 Engagierte für ihren besonderen ehrenamtlichen Einsatz mit dem Freiwilligenpass ausgezeichnet. Der Freiwilligenpass berechtigt zur Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und enthält Gutscheine. Vorschläge nimmt die Freiwilligenagentur unter Telefon 5495840 sowie die Stadt Magdeburg unter Telefon 5403242 entgegen.