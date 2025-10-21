Der Herbst hat sich dieser Tage von seiner schönen Seite gezeigt. Neben den wundervoll leuchtend bunten Blättern an den Bäumen in den Parks der Stadt bieten sich morgens spektakuläre Sonnenaufgänge. Da lohnt es sich, früh aufzustehen. Am Sonntagmorgen war ich im Osten der Stadt unterwegs, als sich die Sonne leuchtend rot-gelb allmählich am Horizont erhob und den Himmel wie bei einem Gemälde in atemberaubende Farben tauchte.

Entlang der Elbe waberte noch tief der Nebel über den Wiesen, die Natur erwachte allmählich und bot majestätische Bilder. Dieser Anblick entlohnt für das frühe Aufstehen und die tiefen Temperaturen in den frühen Morgenstunden. Und auch fürs Laub fegen, was nun immer häufiger nötig wird.

Ihnen wünsche ich einen guten Start in den Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt:

Lesung: Mit „Sieben Jahre“ legt Tanja Kinkel einen neuen historischen Roman vor, der den Siebenjährigen Krieg und seine Auswirkungen auf die preußische Königsfamilie in den Mittelpunkt rückt. Die Autorin liest am heutigen Dienstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 aus ihrem Werk.

Ausstellung: Horst Peter Meyer zeigt in der Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b neue Arbeiten unter dem Titel „Oktoberbrot – Bilder. Blätter. Bücher.“ Die Ausstellung eröffnet am Dienstag, 21. Oktober 2025, um 19 Uhr und bleibt bis zum 21. November 2025 zu sehen. Zur Eröffnung spricht der Kunstwissenschaftler Jörg-Heiko Bruns aus Erfurt-Molsdorf, musikalisch begleitet von Götz Berthold an der Klarinette. Im Anschluss bleibt die Schau geöffnet, jeweils Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Kino: Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim. Die nächste Vorstellung ist für den heutigen Dienstag vorgesehen. Beginn ist um 19.20 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.