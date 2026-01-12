Stromausfall setzt Tiere stundenlang der Kälte aus | So füttern Sie Vögel im Winter richtig

es gibt gefühlt immer zwei Arten von Menschen. Die einen sind Tagmenschen, die anderen Nachteulen. Die einen machen ihren Ketchup auf die Pommes, die anderen daneben. Einige starten den Tag mit Kaffee, andere schwören auf Tee. Die einen schalten den Wecker sofort aus und stehen auf, die anderen drücken fünfmal auf „Snooze“.

Und so gibt es offenbar auch Winter- und Sommermenschen. In meinem Freundeskreis haben sich letztens bei einer Feier spontan zwei Lager gebildet. Wie aus dem Nichts ging plötzlich das verbale Wortgefecht los. Beide Seiten trugen passioniert ihre Argumente vor wie bei einem Debattierwettbewerb: „Schwitzen ist angenehmer als Frieren.“ – „Stimmt nicht, bei Kälte ziehst du dich einfach dicker an. Bei Hitze bist du der Wärme ausgeliefert.“ – „Im Sommer kann man lange draußen bleiben und Dinge erleben.“ – „Der Winter ist mit seiner Wunderwelt das wahre Erlebnis.“

Am Ende konnte jedoch niemand die andere Seite überzeugen. Es gibt eben Sommermenschen, die im Januar schon die Sonnencreme vermissen. Und Winterfans, die beim ersten Frost richtig aufdrehen.

Und wenn Sie Wintermenschen wie ich sind, hatten Sie am Wochenende reichlich Grund zur Freude.

Frostige Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

So läuft der Wochenstart:

Lichterwelt: Wer dieser Tage Magdeburg besucht, kann auch weiterhin die Lichterwelt besuchen. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei. Während die großen Skulpturen auch tagsüber leuchten, werden weitere Elemente entlang den Straßen mit Beginn der Dunkelheit zugeschaltet.

Tanz: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzvergnügen – diesmal in der Kulturscheune im Moritzhof. Nächster Termin ist am 12.1. im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 Uhr beginnt ein Taster- bzw. Schnupperkurs für alle Neugierigen und für jene, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Vermittelt werden die Grundschritte sowie erste, leicht zugängliche Figuren. Im Anschluss, ab 20.15/20.30 Uhr, geht der Abend nahtlos in freies Training und Social Dance über. Dann gehört die Tanzfläche ganz dem Austausch, der Musik und der Freude an der Bewegung. Die Veranstaltung findet auf Spendenbasis statt. Es gelten die regeln des Vereins Swing39 als Organisator.

Ausstellung: Bis 24. April 2026 ist im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 die Ausstellung „An der Grenze erschossen“ zu sehen. Geöffnet ist sie montags bis freitags jeweils von 8 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.