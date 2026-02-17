„Freundlichkeit ist eine Zier, weiter kommt man ohne ihr". Der Volksmund kennt oft die richtigen Worte für Lebenssituationen. In diesem Fall muss ich aber widersprechen, nicht nur wegen der eigenwilligen Grammatik. Denn nette Worte können über so manchen Stress hinweghelfen.

Bei meinem Stammbäcker ist das beispielsweise so. Dort stehen die Leute mitunter Schlange nach ihren Frühstücksbrötchen, obwohl hinterm Tresen alles gegeben wird. Ist man dann an der Reihe, bekommt man neben schmackhaften Backwaren auch regelmäßig ein nettes Wort und einen lockeren Spruch dazu. Da schmeckt das Frühstück doch gleich noch besser.

Nettes war jüngst auch in einer Postfiliale zu erleben. Ein junger Mann bedient zuvorkommend, kompetent und zügig. Kein Platz war da für schlechte Laune - obwohl ich längst nicht der einzige Kunde mit einem Anliegen war.

Nicht anders neulich an der Tankstelle, deren Mitarbeiter sich angesicht der Preise sicher so manches anhören dürfen. Getankt, gezahlt und geschmunzelt beim netten Wortwechsel mit dem Personal an der Kasse. Da tat der Blick auf die Tankrechnung gleich ein bisschen weniger weh.

Fazit: Ja, Freundlichkeit ist eine Zier – weiter kommt man auf jeden Fall mit ihr. Das gilt übrigens auch für uns Kunden gegenüber dem gestressten Personal.

Ich wünsche ihnen einen freundlichen Tag

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Verkehr: Bitte drauf achten: Wer in die Bahnhofstraße will, kann derzeit nicht die Hasselbachstraße nutzen. Bitte ausweichen, am besten auf die Danzstraße.

Kino: Schmuddelwetter draußen? Wie wär's mal mit Kino. „Extrawurst“ mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst läuft gerade in Cinemaxx und Cinestar. Deutsches Kino mit Gesellschaftskritik zum Schmunzeln und Nachdenken.

Sicherheit: Vorsicht, bevor Sie nach draußen gehen: Auch heute könnte es in Magdeburg noch glatt sein oder glatt werden. Neuer Schnee ist auch nicht ausgeschlossen.