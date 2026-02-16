Debatte um Magdeburgs Ring-Abfahrten vor Baustellen

die Amseln und die übrige Vogelschar wussten es natürlich längst. Darum haben sie bei dem ersten großen Tauwetter dieses Jahres in den zurückliegenden Tagen auch noch nicht lauthals den Frühling verkündet. Kein vorschnelles Trillern, kein optimistisches Pfeifen. Nur dieses verdächtige Schweigen von Wesen, die den Wetterbericht offenbar besser lesen können als wir.

Jetzt wissen wir auch warum. Zurück sind Tristesse und Kälte. Schneeflocken, die durch den grauen Himmel auf die Erde herniederpeitschen. Statt der Milde eines nahenden Frühlings dazu die altbekannte Sorge um Glätte auf Wegen und Straßen, dieses leise Misstrauen bei jedem Schritt und die Frage, wer im Fall der Fälle Räum- und Streupflicht hat. Und auch Tipps, wie man Stürzen bei Glätte vorbeugt, sind wieder angebracht. Das Tauwetter entpuppt sich im Nachhinein nicht als Prolog sondern als Intermezzo.

Während wir also wieder vorsichtig gehen, innerlich wie äußerlich, sitzen die Vögel irgendwo und denken sich: „Haben wir euch doch gesagt!“ Sie singen noch nicht. Sie haben Zeit.

Hoffen wir gemeinsam auf den Frühling. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was heute anliegt

Konzert: Das „Simon Popp“ Trio um den in München lebenden Schlagzeuger und Komponisten Simon Popp schlägt sich mit einem feinen Gespür für Timing und Stimmung durch polyrhythmische Strukturen. Es kontrastiert erdige und luftige Klänge, verwischt die Grenzen zwischen der elektronischen und akustischen Welt und setzt so ein kraftvolles Statement dafür, was zeitgenössische Schlagzeugmusik heute sein kann: Eine satte Klangwelt, die sich der kompletten Bandbreite aller Schlaginstrumente bedient. Live zu erleben ist es am 16. Februar bei einem Konzert um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Elbauenpark: Auch wenn außerhalb der Saison im Elbauenpark bis auf das Schmetterlingshaus zum Eintrittspreis von zwei Euro geschlossen sind - auch im Winter bietet die der Landschaftspark attraktive Impressionen. Und das Beste dabei: Noch zwei Wochen bis Ende des Monats dies bei freiem Eintritt.