beim Karneval gibt es ja nur zwei Meinungen: Man liebt ihn. Oder man kann absolut nichts damit anfangen. Ich gehöre in die zweite Kategorie. Sehr stabil sogar.

Nicht falsch verstehen: Ich feiere gern. Aber mich verkleiden zu müssen, entfacht in mir ungefähr so viel Begeisterung wie das aktuelle Wetter. Nun ist Magdeburg zwar nicht gerade Köln, Mainz oder Düsseldorf. Aber die Ottojaner wissen auch, wie man gute Laune verbreitet. Ich war einmal dabei - dienstlich. Sie hatten gestern Abend unter dem Motto „Ottos Zeitreisebüro“ eingeladen – und die Jecken hatten ihren Spaß.

So soll es sein. Auch wenn ich nie freiwillig in ein Kostüm steigen würde, bewundere ich die Leidenschaft dahinter. Seit Jahrzehnten tüfteln die Magdeburger Karnevalisten neue Mottos und Acts aus. Und das Narrenvolk feiert begeistert mit.

Konfetti und Kamelle auch mit mir? Vielleicht irgendwann mal. Aber nur, wenn mich jemand mit Krapfen besticht. Bis dahin wünsche ich allen Narren, Jecken und Faschingsfans noch ein paar schön Tage. Aschermittwoch ist schließlich alles vorbei.

Das bringt das Wochenende

Tipp des Tages: Es ist Valentinstag. Wer also bislang weder Blumen noch Pralinen oder andere Aufmerksamkeiten für seine Liebste besorgt hat, dem empfehle ich einen Stadtbummel durch Magdeburg. Vielleicht auch einen gemeinsamen. Gemeinsame Zeit ist das doch beste Geschenk.

Party-Zeit: Es ist Wochenende, da wird natürlich in den Clubs der Stadt gefeiert. Je nachdem, auf welche Musik Sie Lust haben: Genießen Sie die Partynacht.

Messe: Gartenfreunde sind an diesem Wochenende in den Messehallen richtig. Dort findet die Messe „Gartenträume“ statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr.