wer in Magdeburg ein Auto parkt, der weiß: Die Lücken sind eher von der Sorte „Fadenschein“. Da bin ich wirklich froh, einen Kleinwagen zu fahren. Während andere mit ihren großen Autos an einer winzigen Parklücke vorbeifahren und resigniert weitersuchen, ist mein kleiner Flitzer quasi wie ein Joker in der Hand eines Stadtparkers. Egal, wie knapp die Lücke ist, ich komm da rein. Ein bisschen Rückwärtsgang, ein bisschen Lenkrad jonglieren, und schon steht er wie angegossen.

Doch das eigentliche Abenteuer beginnt, wenn die Nachbarschaft ihr Auto genauso geschickt wie ich abgestellt hat. Dann stehen wir da – wie Sardinen in der Büchse. Die Millimeterarbeit beim Einparken ist ja das eine, aber das Ausparken? Tja, das ist für mich dann eine andere Geschichte. Da bleibt oft nur die berühmt-berüchtigte 11-Punkt-Wendung. Vor, zurück, vor, zurück – Millimeterarbeit.

Aber hey, am Ende bin ich draußen – und das ohne Schrammen. Ein kleines Auto ist in der Stadt Gold wert. Man gewinnt immer – zumindest bei der Parkplatzsuche.

Einen guten Start in die neue Woche wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt der Montag:

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Tourismus: Für Neulinge in Magdeburg aber auch für bereits Eingesessene werden wieder verschiedene Führungen angeboten: Zum einen im Dom um 14 Uhr. Eine Rundfahrt durch das Dom- und Gründerzeitviertel mit Start Guericke-Denkmal/Alter Markt um jeweils um 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr. (Tel. 63 60 14 02, 10). Sowie einen Rundgang unter dem Titel „Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt“ mit Start an der Tourist-Information, Breiter Weg 22 um 11 Uhr. (Tel. 63 60 14 02).

Lesung: Der Magdeburger Autor Reiner Bonack ist am 14.10. im Rahmen der Landesliteraturtage im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 zu Gast. Unter dem Titel "Unter dem Schweigen der Sterne" präsentiert Bonack ab 19 Uhr Kurzgeschichten und Minitexte aus seinem gleichnamigen, frisch erschienenen Buch. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro an der Abendkasse.