zum Kaffee am Morgen löse ich immer die Rätsel auf der letzten Seite der Volksstimme. Ein wenig Gehirnjogging zum Start in den Tag schadet sicher nicht.

Beim Mathebüffeln mit der Tochter bin ich in ihrem Schulbuch nun über das Einstein-Rätsel gestolpert, dessen zentrale Frage lautet: Wem gehört der Fisch?

Obwohl es eines der bekanntesten Logikrätsel der Welt sein soll, ist es an mir bisher vorbeigegangen. Der berühmte Wissenschaftler soll es einst ersonnen und dazu erklärt haben, dass es nur zwei Prozent der Weltbevölkerung lösen können.

Das weckt natürlich den Ehrgeiz. Und tatsächlich konnte ich klären, welcher Landsmann in welchem Haus einen Fisch als Haustier hält.

Laut Wikipedia muss man sich darauf aber nichts einbilden, weil die Geschichte mit Einstein offenbar eine reine Erfindung ist. Und das Lösen somit also kein Anzeichen für überdurchschnittliche Logikfähigkeiten ist.

Aber Spaß gemacht hat es trotzdem – logisch!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den letzten Tag der Woche!

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Sperrung: Wegen Dreharbeiten in der Innenstadt ist ab heute ein Teil des Parkplatzes hinter dem Galeria-Kaufhaus gesperrt. Bis zum 11. Oktober wird der Bereich nicht nutzbar sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Was gedreht wird, wurde nicht mitgeteilt. In der Vergangenheit war die Fläche aber schon für den Polizeiruf 110 gesperrt gewesen.

Pause: Der Bootsverleih am Adolf-Mittag-See ist an diesem Freitag sowie von Montag, 9. September, bis Freitag, 13. September, aus innerbetrieblichen Gründen geschlossen. Auch darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Am Wochenende können die Boote aber ausgeliehen werden.

Volksfest: Mit dem Stundenlauf beginnt heute um 15.30 Uhr das Volks- und Heimatfest in Ottersleben. Die offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr auf dem Eichplatz. Es warten Auftritte des Chors Salutra, der Partyband Ventura Fox und der SCM-Dancer. Außerdem gibt es um 19.30 Uhr einen Fackelumzug.

Familienfest: Die Spielplatzpaten des Leuchtturmspielplatzes an der Promenade des Neustädter Sees laden heute zum elften Spielplatzfest ein. Von 15 bis 18 Uhr wird ein buntes Programm mit Hüpfburg und Torwand geboten.