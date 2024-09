die einen lieben es, die anderen hassen es oder interessieren sich gar nicht dafür: das Oktoberfest. Die Saison der Wiesn hat wieder begonnen. Sicher haben einige von Ihnen das Video gesehen, wie Tausende zum Start in München über die Theresienwiese rennen, als gebe es nach zwei Minuten sonst kein Bier mehr. Mittlerweile gibt es das bayrische Fest nicht mehr nur in München.

Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal auf die Cannstatter Wasen gehen und mal schauen, wie es im Vergleich zum Original abschneidet. Neben leckerem Bier und guter Stimmung wünsche ich mir vor allem, dass es weniger Übergriffe und gewaltvolle Auseinandersetzungen gibt, als im vergangenen Jahr – so könnten alle ausgelassen feiern.

Starten Sie gut in die Woche!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das steht zum Wochenstart in Magdeburg an:

Kino: Das offene Kino „Mit eigenen Augen“ findet heute von 18 bis 21 Uhr im Einewelthaus in der Schellingstraße 3 bis 4 im Rahmen der Interkulturellen Wochen statt. Das Projekt, das unter dem Titel „Neue Räume“ für geflüchtete Frauen eröffnet wird, zeigt in acht Kurzfilmen verschiedene Geschichten von starken Frauen in der Diaspora. Die Filme präsentieren unter anderem Frauen aus Afghanistan, deren Leben nach der Machtübernahme der Taliban dramatisch verändert wurde. Neben dem Kino am Abend bietet dieser Montag um 10 Uhr im Einewelthaus ein Treffen zur Planung des Festes der Begegnung sowie um 11 Uhr ein Frühstück unter dem Motto „Fair in den Tag“ von 11 bis 14 Uhr mit den „Omas gegen rechts“ im Intakt im Breiten Weg 32 bis 34.

Lesung: Im Rahmen der 33. Magdeburger Literaturwochen „Stille Wasser“ ist für den heutigen Montag eine Lesung in der Sudenburger Feuerwache geplant. Susanne Götz stellt am Abend ihr aktuelles Buch „Durstiges Land. Wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird“ vor. Darin thematisiert sie die dramatischen Folgen des globalen Wassermangels. Die Lesung beginnt um 19 Uhr in der Halberstädter Straße 140.

Märkte: Wochenmarkt am Marktplatz Kosmos-Promenade von 9-15 Uhr sowie der Wochenmarkt am Nicolaiplatz, der ebenfalls von 9-15 Uhr stattfindet.