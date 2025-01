was zeichnet Magdeburg aus? Vielleicht ist es der Dom, vielleicht die Elbe, vielleicht auch einfach der Fakt, dass es im Späti um die Ecke immer noch kaltes Bier gibt, dass man mit Bus und Bahn meist gut vorankommt. Klar: Eine Rolle spielen natürlich auch die Kultureinrichtungen und weiteren Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Feste und die sportlichen Erfolge der großen und kleinen Sportvereine.

Doch jetzt kommt die echte Überraschung: Der Gast aus Lüttich in Belgien war sprachlos. Nicht wegen der ersten gotischen Kathedrale in Deutschland, nicht wegen der Grünen Zitadelle oder des Wasserstraßenkreuzes, sondern wegen der „sauberen Stadt“. Sauber? Magdeburg? Und plötzlich denkt man: Vielleicht hat Magdeburg viele Qualitäten, die man selbst gar nicht im Blick hat. Und angesichts dessen, dass es leider auch Magdeburger gibt, die gegen die Sauberkeit auf den Straßen zu arbeiten scheinen, gilt der Dank den Kollegen vom Abfallwirtschafts- und vom Stadtgartenbetrieb, die tagtäglich am guten Bild der Stadt arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Ausgehen in Magdeburg

Konzert: Das "Trio St Tropez" tritt am Montag, den 20. Januar 2025, im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Wissen: Ein Vortrag über die mehr als 120-jährige Geschichte des Paragrafen 175 findet am 20. Januar 2025 von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, statt.

Film: Der Dokumentarfilm „Heute ist das Gestern von Morgen“ wird im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, in Magdeburg gezeigt. Filmforführungen sind am 20. Januar um 16.30 Uhr und am 21. Januar um 16 Uhr geplant. Der Film thematisiert die Erinnerung an den NS-Terror acht Jahrzehnte nach der Befreiung der Konzentrationslager.

Ausstellung: Die Ausstellung „Kunst gegen rechts" wird in der Hochschulbibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal, Breitscheidstraße 2, Haus 1 gezeigt. Zu sehen sind Werke von über 20 Kunstschaffenden aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Grafik und Karikatur/Cartoon, die einen Bezug zu Magdeburg oder Schönebeck haben. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und während der Vorlesungszeit auch samstags von 10 bis 18 Uhr.