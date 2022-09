Moderne Büros in alter Fabrik

die Sommer-Reisezeit ist nun zu Ende. Meine war in diesem Jahr von wenig Erfolg gekrönt. Der Flieger nach Nizza hob am BER trotz sechs Stunden Wartezeit gar nicht erst ab. Es fand sich einfach kein Personal, das die Koffer in die Maschine bugsieren konnte. Andere Flüge wurden schon vorher vom Unternehmen abgesagt. Ärgerlich!