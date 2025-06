Das steht heute im Stadtrat an / Diese Shop muss schließen

wumm, wumm, wumm … - Anlieger rund um den Damaschkeplatz müssen derzeit noch mehr aushalten als alle Verkehrsteilnehmer auf den Umleitungen und in den Stadtstaus ohnehin schon. Sie bekommen fast rund um die Uhr was auf die Ohren. Mit krachendem und eben wummernden Tönen werden sie Ohrenzeuge der fast apokalyptisch anmutenden Abrissaktion von Magdeburgs wichtigster Ringbrücke. Obendrauf gibts gratis, aber ungewollt, noch Puderzucker in Form von Steinstaub auf Wäsche, Fenster und Autos. Wohl die wenigsten von uns haben jemals mit einem solchen Abrissakt gerechnet.

Unabhängig von Schuldfrage und Kosten ist aber auch klar: Sicherheit geht vor. Nicht auszudenken, wenn die Brücke bei vollem Betrieb plötzlich in sich zusammengekracht wäre. Bleibt unterm Strich nur eines: Wir Magdeburger und alle unsere Besucher müssen da irgendwie durch. Linderung ist in Sicht.

Anfang August soll der Verkehr wieder rollen - auf und unter der Brücke. Daraus sollten wir unsere Zuversicht schöpfen. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude - denken wir dran, wenn Staub, Lärm und Umwege uns doch mal bis kurz vor die Weißglut bringen.

Ich wünsche Ihnen ein paar ruhige Stunden und einen staufreien Tag!

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Straßenbahnen: Ab Sonnabend rollen wieder die Straßenbahnen durch die Hallische Straße. Autos dürfen schon jetzt wieder durch.

Entspannung: Bei der Hitze auf der Suche nach kühlen Drinks? Nutzen Sie doch einfach eine der Strandbars in Stadtpark, Wissenschaftshafen, Petriförder oder am Neustädter See.

Kultur: Im Insel Theater in der Zollstraße gibt es heute einen Chansonabend unter dem Titel „Bahnhof Nirgendland“. Los geht es um 20 Uhr.