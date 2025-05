für die vergangene Woche hatte ich große Pläne: Freundinnen treffen, den Geburtstag meiner Mama feiern, ein Konzert, Kinobesuch und Zeit mit meiner kleinen Nichte. Ich hatte nämlich eine Urlaubswoche in der Heimat geplant. Passiert ist (fast) nichts davon. Der Grund: Ich war fast die ganze Woche krank.

Statt Apfelwein am Main in der Sonne trank ich Tee im Bett. Es ist also der Klassiker eingetreten: Wenn der Körper mal zur Ruhe kommt, wird er krank. Natürlich habe ich daraus auch eine Lehre gezogen: Im Bett bleiben hilft. Da ich meine teuren Konzertkarten nicht verfallen lassen wollte, habe ich mich mit Aspirin und aller Willenskraft hingeschleppt. Im Nachhinein war das aber eine schlechte Idee und ich war danach nur noch angeschlagener. Ruhe (und natürlich die passenden Medikamente) sind dann das einzige, das hilft.

Der nächste Urlaub kommt, dann kann ich da meine Pläne hoffentlich nachholen.

Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Sonne.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat die Stadt zu bieten:

Neuer Wohnraum: In Buckau könnte in den kommenden Jahren ein neues Wohn- und Gewerbegebiet entstehen: Die Landeshauptstadt Magdeburg plant die Entwicklung des Areals „Sülzeberg Süd, Teilbereich A“ und lädt interessierte Bürgerinnen am heutigen Dienstag zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist um 17 Uhr im Kaiserin-Adelheid-Foyer des Alten Rathauses. Vorgestellt wird der aktuelle Vorentwurf für den Bebauungsplan 558-1A sowie die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans.

Kultur: Die Ausstellung „Ad Astra per aspera. Eine literarische Reise zu den Sternen“ wird diesen Mittwoch, 7. Mai, um 17 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 eröffnet. Sie ist das Ergebnis eines eigenverantwortlichen Projekts von Fred Sommer im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres im Kulturbereich. Die Öffnungszeiten des Literaturhauses sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. An Feiertagen bleibt das Haus geschlossen.

Schon gewusst? Auch für das kommende Jahr schreibt die Landeshauptstadt Magdeburg wieder das Stadtschreiber-Stipendium aus. Damit wird Autorinnen und Autoren ein geeigneter Rahmen geboten, um neu entstandene Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen und einen Beitrag zur Belebung der deutschsprachigen Literatur in der Region zu leisten. Interessierte können sich noch bis zum 15. Juni bewerben. Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 1.200 Euro. Eine mietkostenfreie möblierte Wohnung wird zur Verfügung gestellt. Aktueller Stadtschreiber ist Marcus Hammerschmitt, der in den kommenden Monaten sein aktuelles Romanprojekt vervollständigen will. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger sollte die Stipendiatenzeit vom 1. April bis 31. Oktober 2026 weitgehend in Magdeburg verbringen, um mit künstlerischen Mitteln Geschichte und Gegenwart der Stadt zu reflektieren. Bewerben können sich deutschsprachige oder deutsch schreibende Autorinnen und Autoren, Publizierende oder schriftstellerisch tätige Kunstschaffende. Die Bewerbung ist ausschließlich per E-Mail an sekretariat@kb.magdeburg.de möglich.