mildes Novemberwetter macht es möglich: Pilze findet man in Magdeburg nicht allein an den Ständen des Gemüsefachhandels oder in den Regalen von Discountern und Supermärkten. Auch in den Parks der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt wird man noch findig: Champignons und Schopftintlinge sind hier beispielsweise in nicht geringer Zahl zu finden.

Freilich gilt wie in Feld und Flur in den Grünanlagen der Stadt – anders als im Lebensmitteleinzelhandel – auch: Man muss die Merkmale der Pilzarten, die man zu Gulasch, Schnitzel und Co. und zu einer Kartoffelbeilage verzehren möchte, genau kennen. Ansonsten läuft man Gefahr, an ähnliche Arten zu geraten, die im besten Fall einfach nur schlecht schmecken, die aber im schlimmsten Fall gefährliche Vergiftungen hervorrufen.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Das ist los in Magdeburg

Schauspiel: „Die Zukünftige“ ist ein Schauspiel von Svenja Viola Bungarten, das ab 14 Jahren geeignet ist. Die Geschichte dreht sich um eine Familie in einer immer heißer werdenden Welt. Die Wiederaufnahme des Stücks findet am Mittwoch, den 27. November 2024 um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

Auch interessant: Zu vielen Veranstaltungen gibt es Eintrittskarten bei Biberticket

True Crime: Am Mittwoch, den 27. November 2024, beginnt in Magdeburg um 15.30 Uhr eine Lesung mit dem Journalisten und Autor Bernd Kaufholz. Er ist bekannt für seine Bücher, in denen er Kriminalfälle aus der Vergangenheit in Sachsen-Anhalt aufarbeitet. Die Veranstaltung findet im Vortragsraum Urania am Nicolaiplatz 7 statt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0391/255060.

Lesen Sie auch: Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es regelmäßig auf den Tagestipps der Volksstimme

Musikalische Lesung: Am Mittwoch, den 27. November 2024, um 19.30 Uhr findet im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg eine Veranstaltung mit Max Heckel unter dem Titel „Klassiker im Deutschunterricht“ statt. In seinem humorvollen Programm geht Heckel auf die oft monotonen und leblosen Erfahrungen ein, die viele beim Rezitieren von Klassikern wie „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“ oder „Wer ist John Maynard?“ im Deutschunterricht gemacht haben.