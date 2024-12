Fünftes Gymnasium auf der Kippe | So steht es um geplanten neuen Wohnpark

Nach Anschlag: So viele Blutspender wie noch nie

es ist da: das letzte Wochenende des Jahres. Ein Wochenende, das schwerer wirkt als alle anderen. Es trägt zwölf Monate voller Geschichten, Erfolge, Tränen – und diesen einen Moment, in dem wir uns schworen, im neuen Jahr alles anders zu machen, nur um zu merken, dass wir doch dieselben blieben.

Jetzt, wo der Kalender seine letzte Seite aufschlägt, scheint alles ein „letztes Mal“ zu sein. Das letzte Mal der Gang in den Lieblingspark, wo wir im Frühling den ersten Kaffee to-go getrunken haben. Das letzte Mal den Schreibtisch betrachten und sich fragen, wie viele gute Ideen dort entstanden – und wie viele besser geblieben wären, wo sie herkamen.

Doch dieses Wochenende hat auch etwas Tröstliches. Es ist wie eine Schublade, die wir schließen. Die Momente darin bleiben sicher verstaut – nicht verloren, sondern bewahrt. Ein Punkt, an dem wir innehalten können, bevor der nächste Satz beginnt.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Was das Wochenende bringt:

Ausstellung: Nur noch bis 31. Dezember präsentiert der Domglockenverein Magdeburg in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum neuen Domglockengeläut des ältesten gotischen Doms in Deutschland. In dieser Ausstellung werden nicht zuletzt Spenden für die Herstellung von insgesamt zwölf Glocken gesammelt, wobei die größte Glocke, die Creadamus, als Abschluss des Glockengießens geplant ist und noch aussteht. Die Magdeburger Stadtbibliothek als Ort der Ausstellung hat ihren Sitz im Breiten Weg 109.

Oper: Am Sonntag, dem 29. Dezember, um 16 Uhr hebt sich im Opernhaus Magdeburg zum letzten Mal der Vorhang für Leoš Janáceks Oper „Das schlaue Füchslein“. Das lyrisch-impressionistische Werk, das im Opernhaus am Universitätsplatz 9 aufgeführt wird, ist für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 14 Jahren geeignet. Die Oper verbindet auf faszinierende Weise Natur und Zivilisation, Mensch und Tier. Im Zentrum steht die Füchsin Schlaukopf, deren Abenteuer bereits im Originaltitel angedeutet werden.

Lesung: An diesem Samstag, 28. Dezember, ist Schauspielerin Dennenesch Zoudé mit ihrer Lesung „Weihnachtsgeschichten aus aller Welt“ im Opernhaus Magdeburg zu Gast. In ihrem 90-minütigen Programm bringt sie Erzählungen aus Ländern wie Irland, China und Afrika auf die Bühne, die universelle Werte wie Mitmenschlichkeit und Fürsorge thematisieren. Mit Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen möchte Zoudé ein Zeichen für Liebe und Zusammenhalt setzen. Ihre äthiopischen Wurzeln und persönlichen Weihnachtstraditionen fließen dabei ebenso ein. Für Zoudé ist die Lesung ein Herzensprojekt und eine besondere Gelegenheit, mit dem Publikum in Austausch zu treten.