Feinstaub, Rauch und Gefahr für Tiere: Es gibt gute Gründe, den Osterfeuer-Brauch in Frage zu stellen. Also eine jahrhundertealte Tradition über Bord werfen? Der Schaden, den Osterfeuer anrichten, beschränkt sich aber nicht darauf, dass Kleintiere qualvoll den Flammentod sterben. Dem Brauch wird auch nachgesagt, er treibe die Feinstaubbelastung in die Höhe. Osterfeuer stinken buchstäblich zum Himmel. Beim Osterspaziergang liegt jedes Jahr ein leicht rauchiger Geruch in der Luft. Die Tradition verträgt sich auch nicht mit der zunehmenden Trockenheit.

Dass Osterfeuer angemeldet und genehmigt werden müssen, ist gut. Dass sie nicht generell verboten sind, aber auch. Denn es geht um ein positives Gemeinschaftserlebnis, um fröhliches Feiern, um Freude am Beisammensein. Die großen Osterfeuer bringen Menschen zusammen – und dieses Zusammenkommen brauchen wir. Auch das hat Einfluss aufs Klima. Auf jenes in unserer Gesellschaft.

Ich wünschen Ihnen entspannte und schöne Ostertage.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps für das Wochenende

In Magdeburg gibt es zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende.

Osterfeuer: An mehreren Stellen in Magdeburg werden am heutigen Sonnabend Osterfeuer entzündet. Unter anderem ist dies der Fall am Pechauer Umflutkanal, am Mückenwirt, in der Festung Mark, am Café Treibgut, am „Fast wie zu Hause“ im Ahornweg, beim SV Aufbau/Empor Ost am Gübser Weg, beim Verein „Am See“ am Barleber See, im Fort II, am ehemaligen Hortgebäude in Rothensee, an der Hoffnungsgemeinde am Krähenstieg sowie auf dem Acker an der Ballenstedter Straße im Magdeburger Stadtteil Lemsdorf.

Konzert: In der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 beginnt am Ostersonntag um 19 Uhr ein Konzertabend mit Peter Heppner. Im Rahmen der „Am Leben/Alive Tour Pre Listening Tour 2025“ stellt der Sänger erstmals vor Veröffentlichung umfangreiche Teile seines kommenden Albums live vor. Peter Heppner, bekannt als Solokünstler sowie durch seine Zusammenarbeit mit Projekten wie Wolfsheim, Schiller und Witt, gibt bei dieser Tour Einblicke in seine aktuellen musikalischen Arbeiten.

Bühne: Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird das Kammerspiel „Nebenan“ gezeigt. Die Bühnenfassung stammt von Daniel Kehlmann und basiert auf dem gleichnamigen Film, den er gemeinsam mit Daniel Brühl entwickelte. Die Aufführungen beginnen am Ostersonntag und am Ostermontag sowie am 17. Mai jeweils um 19.30 Uhr. Empfohlen wird der Besuch ab einem Alter von 14 Jahren.