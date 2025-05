Die Beimssiedlung in Magdeburg ist 2025 genau 100 Jahre alt. Das wird mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Los geht es mit einem großen Jubiläumsfest.

Veranstaltungen am Wochenende

Die Beimssiedlung in Magdeburg ist Zeugnis des Neuen Bauens aus der Bauhaus-Zeit.

Magdeburg - Die Beimssiedlung in Magdeburg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) als Hauptvermieterin mit zahlreichen Partnern am 10. Mai 2025 von 10 bis 18 Uhr zu einem Geburtstagsfest ein.

„Wir feiern 100 Jahre nicht nur mit einem Blick zurück, sondern auch mit einem optimistischen Blick nach vorn“, sagt Kerstin Willenius, Leiterin der Geschäftsstelle Süd. Die Beimssiedlung sei „lebendig, vielfältig und bleibt auch als Baudenkmal durch die stetige Weiterentwicklung und moderne Wohnkonzepte ein Ort, der Menschen verbindet.“

Festprogramm in Magdeburg mit Musik und Tanz aus zehn Jahrzehnten

Das Festprogramm soll die wechselvolle Geschichte der Beimssiedlung widerspiegeln, wie es in einer Ankündigung heißt. Im Zentrum stehen Musik, Tanz, Mode und Begegnung – gestaltet von Akteuren, die der Siedlung seit vielen Jahren verbunden sind. Am Vormittag eröffnen auf der Festwiese an der Flechtinger Straße die Kinder der Kita „Beimskinder“ mit einem Programm das Fest.

Die musikalische Zeitreise beginnt mit den Klängen der Goldenen Zwanziger, führt über Swing und Rock’n’Roll bis hin zur aktuellen Popmusik. Auf der Bühne stehen unter anderem die Herrn von der Tankstelle, das Ensemble Saxlust und die Band Jamstreet. Dazu gibt es Modenschauen und Tänze aus verschiedenen Jahrzehnten, präsentiert vom Steps Dancecenter und dem Geschäft „Subkultur“.

Führungen durch die historische Siedlung und Kinderangebote

Karussell, Hüpfburg, Mal- und Bastelstraße sowie die Beimsdetektive laden kleine Besucher zum Mitmachen ein. Der Ballon-Clown Tortellini sorgt am Nachmittag für Spaß.

Bei geführten Spaziergängen durch das Quartier vermittelt Stadtführerin Carmen Niebergall Hintergründe zur Entstehung, Architektur und sozialen Idee der Siedlung. Auch das Friseurmuseum in der Walbecker Straße öffnet seine Türen und gewährt Einblicke in das Frisierhandwerk vergangener Jahrzehnte.

Bauzaungalerie erzählt mit Fotografien die Geschichte des Wohnquartiers

Eine von Journalist und Magdeburg-Chronist Conrad Engelhardt kuratierte Bauzaungalerie gibt mit großformatigen Fotografien Einblicke in ein Jahrhundert Siedlungsgeschichte – von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Wer sich für das Leben der ersten Bewohner interessiert, kann die Musterwohnung am Beimsplatz 5 besichtigen, die im Stil der 1920er Jahre eingerichtet ist. Weiterer Höhepunkt ist der Anstich des Jubiläumsbiers, eigens gebraut von der Sudenburger Brauerei, wie die Wobau mitteilt.

Ergänzt wird das Festwochenende am 11. Mai 2025 mit einem Skat- und Doppelkopfturnier im Festzelt. Eine Reihe weiterer Veranstaltungen finden im Verlauf des Jubiläumsjahres der Beimssiedlung statt.