gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung sind große Werte wie große Worte. Aber sie können schon im Kleinen lebendig werden und Wirkung entfalten. Zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn Fußgänger, Radfahrer und Autobesitzer umsichtig unterwegs sind.

Auch im Leserbriefkasten der Volksstimme finden sich immer wieder Berichte darüber, dass sich nicht alle Mitmenschen egoistisch, kalt und gefühllos geben. Da ist von fachlich guten wie verständnisvollen Ärzten, Schwestern, Pflegern und Helfern in Krankenhäusern genauso die Rede wie der Feuerwehr. Die hatte jüngst einer Volksstimme-Leserin die zugeklappte Eingangstür gerade noch rechtzeitig geöffnet, bevor der in der Wohnung eingeschlossene Kochtopf auf dem Herd Feuer fing.

Die Welt ist also gar nicht so schlecht, düster und gemein, wie man manchmal denken mag. Ich bin jedenfalls davon überzeugt. Von den vielen guten und für die meisten Menschen zugleich alltäglichen Taten in der Familie, für Freunde oder Bekannte bekommen wir eben nicht so viel mit wie von schlechten Beispielen. Es gibt also gute Gründe, zuversichtlich in die neue Woche zu starten.

In diesem Sinne!

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Verkehr: Die Halberstädter Straße ist heute stadtauswärts von Südring bis Klausenerstraße gesperrt.

Kunst: Lust auf Street-Art. Die Banksy-Ausstellung in der Hyparschale ist noch geöffnet. 35.000 Besucher waren schon da.

Kultur: „Unterm Tarnnetz der Sterne“ ist eine Lesung heute im Literaturhaus gegen Krieg und Aufrüstung überschrieben. Dorothea Iser präsentiert Auszüge aus ihrem Porträt über Oberstleutnant Bernd Domsgen aus Burg, während Dirk Bierbaß seine Zeit bei den Raketentruppen der NVA reflektiert. Cornelia Marks liest neben eigenen Gedichten auch Übersetzungen bosnischer Autoren. Reiner Bonack fängt die düstere Atmosphäre in knappen Zeilen ein, während Wahid Nader und Renate Sattler einen literarischen Bogen vom Nahen Osten bis zur Elbe spannen. Die Lesung „Unterm Tarnnetz der Sterne“ beginnt heute um 19 Uhr Literaturhaus,Thiemstraße 7.