Camping am Barleber: Die Ruhe vor dem Ansturm | Darum ist kein Tempo 10 mehr am Kümmelsberg

der Januar ist der Montag des Jahres. Wir wissen alle wie sich dieser Montagmorgen nach einem freien Wochenende anfühlt und wie wenig Lust man hat, sich wieder den Pflichten des Alltags zu widmen. Im Dezember rennt man gefühlt von einem Termin zum nächsten und dann auf einmal ist alles vorbei. Es herrscht einfach nur noch Winter – kalt und grau.

Der Januar ist auch der Monat, in dem einem gleich schon mal einige Dinge auf die Füße fallen können. Die Weihnachtsgeschenke haben ganz schön aufs Konto geschlagen und zusätzlich fallen die unterschiedlichsten Rechnungen zum Jahresanfang an. Nun sind bereits ein paar Wochen vorbei und man merkt, dass die ersten Vorsätze anfangen zu bröckeln. Die Motivation erreicht einen Tiefpunkt.

Doch eigentlich kann der Monat richtig schön sein. Denn der Januar eignet sich hervorragend für eine Auszeit daheim. Einfach mal die Seele baumeln lassen – ganz ohne große Familienfeiern und Terminstress. Wann sonst kann man sich zu Hause gemütlicher einigeln und Filme schauen, Bücher lesen oder puzzeln als jetzt?

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps für die Freizeit

Auch am heutigen Mittwoch gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg.

Kunst: Die Ausstellung „Raw Realities“ läuft derzeit in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Gezeigt werden Kunstwerke von Abiturienten der Freien Waldorfschule Magdeburg unter dem Motto: „Sprache erzählt, doch die Kunst macht es sichtbar“. Die Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.

Konzert: Pe Werner lädt am heutigen Mittwoch um 20 Uhr zu einem besonderen Konzert in das Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a, ein. Mit ihrem aktuellen Live-Programm „Vitamin Pe – das Plausch-Konzert“ feiert die Singer-Songwriterin ihr Plattenjubiläum und präsentiert dabei eine Mischung aus maßgeschneiderten Werken und persönlichen Klassikern. Im Mittelpunkt stehen Lieder, die Pe Werner ursprünglich für Künstler wie Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein und Bernd Stelter geschrieben hat. Zusätzlich stellt sie neue Lyrik vor, die sie zu Welthits von Bert Kaempfert, Sting, Bach, Brahms und Oleta Adams verfasst hat. Neben diesen besonderen Kompositionen dürfen ihre eigenen Radiohits und Lieblingslieder, darunter „Kribbeln im Bauch“ und „Segler aus Papier“, natürlich nicht fehlen.

Offene Bühne: Alle zwei Wochen gibt es im Nachdenker in der Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren. Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der nächsten Veranstaltung ist heute um 20 Uhr.