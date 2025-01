Musik, Humor und Wissen - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 29.1.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Pe Werner kommt ins Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 29. Januar 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

„Vitamin Pe – das Plausch-Konzert“ mit Pe Werner im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Singer-Songwriterin Pe Werner feiert auf ihrer aktuellen Tournee ihr Plattenjubiläum mit einem besonderen Live-Programm: Im Rahmen des „Vitamin Pe – das Plausch-Konzert“ präsentiert sie diesen Mittwoch im Magdeburger Hundertwasserhaus Musik, die sie ursprünglich für andere Künstler geschrieben hat, und erzählt von den Hintergründen dieser Werke.

Zu den von ihr maßgeschneiderten Kompositionen und Texten zählen Stücke für Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein und Bernd Stelter. Zudem hat sie neue Lyrik zu Welthits von Bert Kaempfert, Sting, Bach, Brahms und Oleta Adams verfasst. Pe Werner interpretiert eine Auswahl dieser Werke sowie ihre persönlichen Lieblingslieder und Radiohits. Begleitet wird sie dabei von dem Pianisten Peter Grabinger. Das Konzert bietet außerdem Anekdoten und Einblicke in ihre Karriere, bei denen Stücke wie „Kribbeln im Bauch“ und „Segler aus Papier“ eine zentrale Rolle spielen.

Pe Werner veröffentlichte 1989 ihr Debütalbum „Weibsbilder“, das hohe Anerkennung erfuhr. Mit ihrem Album „Kribbeln im Bauch“ gelang ihr 1991 der Durchbruch, der mit einer Goldenen Schallplatte und zwei Echo-Auszeichnungen gewürdigt wurde. Im Laufe ihrer Karriere erhielt si unter anderem den Fred-Jay-Preis sowie den German Jazz Award für ihr Album „Im Mondrausch“.

Pe Werner gibt ihr Konzert diesen Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren ihr 19. Kabarettprogramm mit dem Titel „Nicht von schlechten Eltern“. Es reflektiert die Ereignisse der vergangenen 20 Jahre, die sowohl politisch, wirtschaftlich als auch privat geprägt waren. Die Brüder standen am 8. November 2003 erstmals gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne und haben seitdem regelmäßig Folgetermine absolviert.

Das Jubiläumsprogramm ist keine Lesung oder ein reines „Best Of“, sondern eine Mischung aus beidem mit humorvollen, spontanen und musikalischen Elementen. Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, um 19.30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37, statt.

Weitere Vorstellungen sind für den 5., 7., 12. und 13. Februar um 19.30 Uhr geplant. Am 9. und 16. Februar beginnen um 15 Uhr Nachmittagsvorstellungen. Für den Termin am 2. Februar um 19.30 Uhr sind im Vorverkauf keine Karten mehr erhältlich, gegebenenfalls gibt es an der Abendkasse noch Restkarten.

Kettcar in der Magdeburger Factory

Die Band Kettcar gastiert mit ihrem aktuellen Album „Gute Laune ungerecht verteilt“ in der Factory, Sandbreite 2 in Magdeburg, am 28.1.. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Kettcar, 2001 in Hamburg gegründet, bewegt sich musikalisch zwischen Indie-Rock und Indie-Pop und veröffentlichte bisher mehrere Alben, die stilistisch durch den Einsatz von Klavier, Streich- und Blasinstrumenten bereichert wurden. Die Band um Sänger und Gitarrist Marcus Wiebusch kombiniert in ihren Texten gesellschaftspolitische Themen mit einer charakteristischen musikalischen Vielfalt. Mit ihrem aktuellen Programm präsentieren sie Songs ihres im April 2024 erschienenen Albums sowie Highlights aus ihrer bisherigen Diskografie.

"An Mut spart nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Unter dem Titel "An Mut spart nicht noch Mühe 2.0" erlebt das Erfolgsprogramm der Magdeburger Zwickmühle eine Aktualisierung. Die Besetzung umfasst Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend Rolf Schinzel und Oliver Vogt. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz, der auch das Buch schrieb. Beiträge stammen auch von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalisch begleitet wird das Programm durch Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Das Kabarettstück setzt sich mit dem Thema Mut auseinander – in all seinen Facetten, von historischen Beispielen über gesellschaftliche Entwicklungen bis hin zu aktuellen politischen Bezügen. Humorvoll und bissig beleuchtet es, wie Mut früher definiert wurde, wie er heute verstanden wird und welche Konsequenzen daraus entstehen. Mit scharfsinniger Satire, Wortwitz und musikalischer Begleitung lädt das Programm ein, sich mit Mut, Angst, Veränderung und gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Dabei vereint es schlagfertige Texte, zeitgenössische Anspielungen und philosophische Reflexionen zu einem abwechslungsreichen Abend.

Die Vorstellungen in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a beginnen am 1., 7., 8., 20. und 28. Februar um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen sind für den 29.1. sowie für den 19. und 26.2. um 15 Uhr angekündigt. Für den 9.2. ist ein Termin um 17 Uhr angesetzt.

„Gewaltprävention – aber wie?“ ist Thema in Magdeburg

Eckhard Jahn, Seniorensicherheitsberater, hält diesen Mittwoch, 29.1., einen Vortrag zum Thema „Gewaltprävention – aber wie?“ im Alten- und Service-Zentrum in der Leipziger Straße 48 in Magdeburg. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr. Thematisiert werden Tipps, um Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren, sowie Ansätze zur konfliktarmen Gesprächsführung.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0391/255060 erforderlich.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 29. Januar. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Konzert „Die Elemente – Das Feuer“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie präsentiert ein Ferienkonzert für Kinder ab fünf Jahren mit dem Titel „Die Elemente – Das Feuer“. Im Gartensaal des Gesellschaftshauses, Schönebecker Straße 129, erklingen am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, ab 10 Uhr Werke von Joseph Haydn, Jean-Philippe Rameau, Felix Mendelssohn Bartholdy und weiteren Komponisten.

Unter der Leitung von Jan Michael Horstmann werden verschiedene musikalische Darstellungen des Feuers erkundet, darunter brennendes Feuer, Feuerwerke, das innere Feuer der Leidenschaft oder die Spielanweisung „con fuoco“. Das Konzert lädt zu einer Entdeckungsreise ein, die sowohl junge Zuhörer als auch die Musiker selbst mitreißen soll.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

„Südamerika – Pampa, Sierra und die Anden“ im Magdeburger Moritzhof

In der HofGalerie des Moritzhofs, Moritzplatz 1, ist bis 22. Februar eine Ausstellung mit Fotografien von Astrid Gäckler zu sehen. Die HofGalerie öffnet täglich etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

Unter dem Titel „Südamerika – Pampa, Sierra und die Anden“ dokumentiert Gäckler eine 14.000 Kilometer lange Reise, die sie gemeinsam mit Heidi und einem selbst ausgebauten Ford Transit durch Uruguay, Argentinien und Chile unternahm. Die beeindruckenden Landschaften und spannenden Momente der Städte wurden in Hunderten von Fotos festgehalten, die trotz der überwältigenden Vielfalt nur einen Bruchteil der Erlebnisse abbilden können. "Es blieb unmöglich all die atemberaubende Schönheit der Landschaften und die spannenden Momente in den Städten gänzlich festzuhalten und die wahre und teilweise überwältigende Faszination auch nur ansatzweise bildlich ausdrücken zu können", sagt die Fotografin.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute" um 9.30 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25.