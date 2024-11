Brückentage – des einen Freud, des anderen Leid? Natürlich ist es auf den ersten Blick ein nachvollziehbarer und schöner Gedanke, dem Büro am Freitag fernzubleiben und seine sieben Sachen für einen Kurztrip zu packen.

Das Problem daran ist jedoch, dass man nicht der einzige Mensch ist, der diesen Plan auf dem Schirm hat. Manchmal ist es vielleicht die bessere Alternative, an Brückentagen die Stellung zu halten. Brückentage sind in der Regel die entspanntesten Arbeitstage überhaupt.

Natürlich kommt es immer darauf an, in welcher Branche man tätig ist, doch im Normalfall kann man an solchen Tagen die Ruhe genießen. Das Telefon klingelt selten bis gar nicht. Doch nicht zu vergessen, für viele Arbeitnehmer im Rettungsdienst oder in der Pflege sind auch Feiertage ein ganz normaler Arbeitstag. Während die einen mit Freunden und Familie einen gemütlichen Tag erleben, sind sie im Einsatz.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Brückentag.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps und Empfehlungen

Monatsrückblick: Sebastian und Tobias Hengstmann bieten ihren satirischer Monatsrückblick am Freitag, den 1. November. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Der Rückblick widmet sich den Ereignissen des vergangenen Monats, die von Frechheiten, Unverschämtheiten und Unmöglichkeiten geprägt waren.

Messe: Aussteller zeigen bis 3. November in der Messe „Winterträume“ selbst hergestellte Produkte, die das Leben schöner machen. Veranstaltungsort sind die Messehallen in der Tessenowstraße. Winter- und Weihnachtsbegeisterte können in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen.

Zoo: Heute findet von 11 bis 17 Uhr ein kleiner Herbstmarkt im Vorpark des Magdeburger Zoos statt. Über 20 Aussteller präsentieren ihre handgefertigten Produkte, darunter Schmuck, Keramikfiguren, Holzarbeiten, Dekoration und Geschenkartikel, Makramee, Tonschmuck, Tierzubehör sowie handgemachte Kleidung. Der Markt bietet eine vielfältige Auswahl an Kunstwerken und lädt zum Stöbern und Entdecken ein.