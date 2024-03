wenn Magdeburg über die Stadtgrenzen hinaus für positive Schlagzeilen sorgt, dann freut man sich als Lokalpatriot besonders. Die SCM-Handballer leisten da gerade ganz Großes. Auch der Weltkonzern Intel lenkt die Aufmerksamkeit in die Landeshauptstadt. Ebenso viele Unternehmer der Stadt mit ihren Dienstleistungen und Produkten. Studenten aus Dutzenden Ländern berichten in ihrer Heimat über die Elbestadt.

Wenn dann obendrauf bundesweite Aufmerksamkeit noch „geschenkt“ wird, ist es mit der Magdeburg-Werbung ja kaum auszuhalten. Ein Beispiel aus dieser Woche: Als am Dienstag zur besten Sendezeit in der 20-Uhr-Tagesschau die Wettervorhersage angekündigt wird, flimmert als Illustration plötzlich ein Foto unserer Hubbrücke über die Mattscheibe hinter der Moderatorin Susanne Daubner. Folglich konnte für den folgenden Mittwoch ja nur Sonnenschein avisiert werden, was dann ja auch tatsächlich in den meisten Gegenden Deutschlands eintraf.

Was die Nachrichten-Macher zum Motiv aus Magdeburg inspirierte, ist nicht bekannt. Dafür wissen jetzt aber mindestens die 4,5 Millionen Tagesschau-Zuschauer vom Dienstagabend, wo vom Wetter unabhängig immer oder zumindest meistens die Sonne scheint – auch wenn es mal wie heute tatsächlich regnen sollte. Aber das ist ja nur das Wetter – das andere die Einstellung zur Heimat.

Schönes Wochenende!

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Ausflugstipp: Einfach mal zu Fuß die neue Brücke über die Alte Elbe erkunden.

Verkehr: Dran denken: Die Gewerkschaft bestreikt noch bis einschließlich Sonntag den Nahverkehr. Busse und Bahnen in Magdeburg fahren nicht.

Naturschutz: Schon seit vielen Jahren setzt sich der Nabu Magdeburg bei der Aktion „Magdeburg putzt sich“ für eine saubere Stadt ein. Am Sonntag, 24. März, macht der Verein wieder mobil und ruft zur tatkräftigen Unterstützung auf, um den Stadtpark von Müll zu befreien. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an den Fahrradständern schräg gegenüber vom „Le Frog“. Teilnehmer, die über Handschuhe und einen Müllgreifer verfügen, werden gebeten, diese mitzubringen.