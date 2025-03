heute liegt Spannung in der Luft. Es ist einer der besonderen Tage, an denen man auf den Straßen der Elbestadt nicht übersehen kann, wie Magdeburg als Sportstadt tickt. Tausende werden ab den Nachmittagstunden – in Blau-Weiß gehüllt – in Richtung Stadion pilgern, wo Zweitligist 1. FC Magdeburg „in voller Hütte“ auf den Tabellenführer Hamburger SV trifft.

Flutlichtspiel, Spitzenspiel, Heimspiel des Jahres ... für die Fans gibt es kaum Steigerungen. Es ist nicht nur Begeisterung, es ist ein Lebensgefühl. Das zeigt sich schon auf dem großen Parkplatz vor der Avnet-Arena, wo bereits Stunden vor Anpfiff Campingtische und -stühle ausgepackt werden und der Grill angeworfen wird.

Kalt? Ach was! Warmhüpfen und -singen, lautet die Devise. Je spannender das Spiel, desto wärmer wird einem als Fan ... Oft bin ich nach dem Stadionbesuch gefühlt so geschafft wie die Spieler auf dem Platz – auch ohne 90 Minuten im Dauerlauf.

Sie können das nicht so richtig nachvollziehen? Macht nichts. Ging mir früher auch so. Kommen Sie doch einfach mal mit ins Stadion zu einem guten Spiel und Sie bekommen ganz schnell eine Ahnung davon, was dies alles heißt.

Bei so manch einem wird auch mehr blau-weißes Herzblut draus. Da bin ich mir ziemlich sicher.

Herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Verkehrshinweis zum Spiel gegen den HSV: Knapp 30.000 Fans werden am Abend zum Zweitliga-Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger Sportverein HSV erwartet. Bereits in den Nachmittagsstunden könne es dadurch zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen, teilte die Polizei mit. Insbesondere die Innenstadt und der ostelbische Bereich könnten von Staus betroffen sein. Für eine zügige Abreise der Besucher will die Polizei nach Spielende den Verkehr regeln. Dazu wird der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt. Streiks: Die kommunalen Wertstoffhöfe können wegen des Warnstreiks auch am heutigen Freitag und morgigen Samstag nicht öffnen. Eine Anlieferung ist in diesem Zeitraum nicht möglich, wie das Rathaus mitteilte. Dies gelte auch für gewerbliche Anlieferungen auf der Deponie Hängelsberge. Es erfolgen zudem keine Abfallentsorgungstouren für Bioabfall und Restabfall. Betroffen sein können vom Streik auch heute wieder zudem städtische Kindertageseinrichtungen und Horte. Ausstellung: Auf 500 Jahre Täuferbewegung blickt eine neue Ausstellung zurück. Diese wird am heutigen Freitag um 18 Uhr im Gemeindehaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Magdeburg, Morgenstraße 3-4, eröffnet. Sie kann bis 5. April besichtigt werden.Clubs feiern: Die Magdeburger Clubs bieten auch an diesem Wochenende wieder ein umfangreiches Programm. Beispiele für den heutigen Freitag: „St. Patrick’s Gay“ wird ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, gefeiert. „I Know The Owner – Birthday Bash by Toni Winter“ ist die Freitagnacht ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 überschrieben. „Wyld“ geht es ab 23 Uhr mit DJ Sicstyle im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Die „Yolo 2010er Party“ wird ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club mit Florence gefeiert.