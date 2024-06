wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kennt das Phänomen: Man hat kurioserweise immer genauso viel Gepäck vorbereitet, wie es gerade in den Kofferraum passt. Um bei der Rückkehr festzustellen: Die Hälfte der mitgeschleppten Utensilien wurden nicht benötigt.

Unabhängig davon gilt: Packen ist nicht gleich packen. Denn um sicher am Urlaubsort anzukommen, ist die Verteilung des Gepäcks im Auto wichtig, um beispielsweise das Ausbrechen des Autos bei Kurvenfahrten verhindern. Schweres sollte man daher – so es denn geht – tief und mittig hinter den Vordersitzen deponieren, empfiehlt die Dekra. Zudem sollte Gepäck nicht über die Oberkante der Sitze hinaus gestapelt werden.

Ich weiß, Sie halten sich dran. Die Zeilen hier sollen daher nur erinnern, damit Sie nicht nur einen schönen, sondern auch einen sicheren Urlaub erleben.

Gute Fahrt wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Wissen: Rund ums Maritim-Hotel werden auch heute ungewöhnlich viele uniformierte Bundeswehrsoldaten zu sehen sein. Hintergrund ist eine Tagung im Maritim-Hotel, bei der die Soldaten aus ganz Deutschland über die aktuelle Lage der Bundeswehr durch den Generalinspekteur informiert werden, wie eine Bundeswehrsprecherin auf Nachfrage erklärte.

Lesen: Die Fahrbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg ist an diesem Mittwoch in Ostelbien unterwegs. Von 13 bis 14 Uhr stoppt der Bücherbus zur Ausleihe am Pechauer Platz in Cracau. Danach ist von 16 bis 17 Uhr ein Halt in der Oststraße auf dem Werder geplant. Von 17.30 bis 18 Uhr können zuletzt an der Ölweide in Brückfeld Bücher geliehen werden.

Mitreden: Die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neustädter Feld trifft sich diesen Mittwoch zur nächsten Sitzung. Dabei geht es unter anderem um Papierkörbe und allgemein die Sauberkeit im Stadtteil, wie es in der Einladung heißt. Außerdem können Anträge für Mittel aus dem Initiativfonds gestellt werden. Beginn ist um 17 Uhr im KJH Bauarbeiter, Silberschlagstraße 23.