beim derzeit wolkenlosen Firmament sind tags wie nachts die Bahnen vieler Flugzeuge am Himmel besonders gut zu entdecken. Hat man eins erspäht, stellen sich dem Interessierten Fragen: Wer wohl an Bord ist? Was ist der Grund für die Reise? Wird Fracht transportiert oder Passagiere? Welche Maschine fliegt da gerade?

Darüber kann man beim Blick nach oben nur spekulieren. Ein Blick aufs Handy bringt dagegen Antworten: Wo die Reise hingeht. Zahlreiche Internetseiten bieten in Echtzeit Angaben darüber an, was gerade so über Magdeburg fliegt. Warschau-Dublin, Kopenhagen-Mallorca oder London-Berlin waren beispielsweise in den vergangenen Tagen schon darunter.

Winke, winke kann man da als Magdeburger nach ganz oben aussenden – und natürlich guten Flug wünschen. Und wer weiß: Vielleicht trifft man ja den einen oder anderen Passagier demnächst mal in Magdeburg – weil er beim Überflug etwas neugierig geworden ist auf die Stadt am Strom und die freundlichen Menschen da unten. Eingeladen seid ihr Überflieger hiermit.

Ein schönen Tag wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Einkaufen: Heute ab 11 Uhr sind bis zum Wochenende die Marktschreier auf dem Alten Markt zu Gast. Hingucken, nein besser - hinhören lohnt sich.

Verkehr: Für diesen Mittwoch und Donnerstag sind Bauwerksprüfungen am Magdeburger Ring (B 81) zwischen Osterweddinger Chaussee und Salbker Chaussee angekündigt. Es kommt deshalb zu Einschränkungen im Verkehrsraum.

Reparieren: Das Diesdorfer Repaircafé im evangelischen Gemeindehaus, Am Denkmal 2, öffnet wieder nach der mehrwöchigen Sommerpause. Heute ist dieses von 16 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Besucher defekte Elektrogeräte kostenlos zur Reparatur bringen. Wer ein Gerät zu den Schraubern bringt, kann auch Kaffee und Kuchen genießen.