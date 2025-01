kaum habe ich alle Geschenke zu Weihnachten besorgt und verteilt, muss ich anscheinend schon die Nester für Ostern füllen und verstecken. Was für ein Stress. Denn: In den ersten Supermarkt-Regalen werden tatsächlich schon Schoko-Osterhasen angeboten. Dabei habe ich noch Weihnachtsnaschereien übrig, die aufgegessen werden müssen. Ich bin ganz erstaunt und frage mich, ob das jedes Jahr direkt nach Silvester und Neujahr schon so war? Oder ist es weil die Temperaturen immer milder werden?

Auch in Deko-Geschäften schreit alles schön Frühling. Wenn ich aber überlege, dass es auch im August schon die Weihnachtsmänner und der Stollen in den Märkten zu kaufen gibt, läuft alles nach Plan. Anscheinend gibt es die Vier-Monats-Regel. Vier Monate vor den großen Festen, in dem Fall Ostern und Weihnachten, gibt es die passenden Naschereien schon zu kaufen. Ich warte jedoch noch ein bisschen damit.

Kaum zu glauben: Schokoladige Osterhasen im Supermarkt am 2. Januar 2025. Foto: Viktoria Leopold

Aktuell bin ich mit meinem sportlichen Start ins Jahr auch eher mit der Fitness beschäftigt. In Schokolade steckt ja auch Koffein - darauf verzichtet meine Kollegin Romy Bergmann zum Beispiel für unsere neue Serie „Raus aus der Komfortzone“. Schauen Sie hier doch mal rein.

Lena Bellon

Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten

Musik: Die 601. Ausgabe der „Sonntagsmusik“ beginnt morgen um 11 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 unter dem Titel „Senza Continuo“. Das Kammerkonzert widmet sich Werken von Georg Philipp Telemann, die für Violinen ohne Generalbass geschrieben wurden. Im Zentrum stehen die Concerti für vier Violinen, die mit ihrem außergewöhnlichen Klangbild beeindrucken und sich deutlich von der typischen Musik des 18. Jahrhunderts abheben. Das Ensemble hat sich eigens für dieses Projekt formiert. Mitwirkende sind die polnischen Violinistinnen Małgorzata Malke, Izabela Kozak, Alicja Sierpinska und Kamila Guz.

Kunst und Geschichte: Das Kulturhistorische Museum nimmt die Besucher derzeit mit der Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ mit auf eine faszinierende Reise durch die Entwicklung der Elbestadt. Bis zum 18. Mai wird in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 eine Sammlung von rund 100 Exponaten gezeigt, die das wechselvolle Stadtbild Magdeburgs dokumentieren. Die Werke aus der Graphischen Sammlung des Museums reichen vom späten Mittelalter bis in die Neuzeit und beleuchten die zahlreichen Facetten der Stadtgeschichte. Das Kulturhistorische Museum Magdeburg ist zu den folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Zusätzlich ist auch am 6. Januar geöffnet, der in diesem Jahr auf einen Montag fällt.

Singen: An diesem Montag, 6. Januar, findet in der katholischen Kirche St. Maria-Hilf das traditionelle Offene Weihnachtssingen statt. Beginn ist um 16 Uhr in der Müllergasse 1-3. „Am Dreikönigstag sind wieder alle herzlichst eingeladen, die zum Abschluss der Weihnachtszeit noch einmal gemeinsam Weihnachtsstimmung genießen möchten und dabei sowohl selber singen als auch Chorgesang und Instrumentalstücken lauschen und die stimmungsvolle Atmosphäre genießen wollen“, so Wigbert Schwenke für die Pfarrgemeinde.