das Immunsystem stärken, die Laune heben dank Ausschüttung von Glückshormonen, die Haut straffen, Entzündungen hemmen ... Die Liste der Vorteile ließe sich noch fortsetzen. Kalt zu duschen ist echt ein wahrer Gesundheits- und Schönheitsbooster. Ich mache das auch ganz gern mal. Nach dem Saunagang oder bei 36 Grad im Schatten. Aber einfach so? Jeden Morgen?

Da bevorzuge ich doch den sehr warmen Wasserstrahl. Doch nun gab es einen Rohrbruch im Haus. Das warme Wasser in meiner Wohnung wurde abgestellt. Wie lange, das weiß ich noch nicht. Und so muss ich mich seit drei Tagen überwinden zu duschen.

Die positiven Effekte des kalten Wassers kann ich bislang nicht spüren. Aber ich habe ja möglicherweise noch ein paar Wochen Zeit, bis das warme Wasser wieder fließt. Vielleicht stellt sich die gute Laune noch ein. Diese wünsche ich Ihnen auf jeden Fall zum Start ins Wochenende.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Freitag bringt

Kultur: Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt.

Live-Musik: Open Stage ist am Freitag in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg angesagt. Von 16 bis 20 Uhr spielt hier die Musik. Den Anfang macht Under Bridges.

Lesen: Am Freitag, 5. Juli geben „lebendige Bücher“ in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in der 3. Etage der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 einen Einblick in verschiedenste Lebenswelten. Die Lebendige Bibliothek funktioniert im Grunde wie andere Bibliotheken auch: Buch auswählen, ausleihen und lesen. Nur sind die Bücher in diesem Fall echte Menschen, die aus ihrem Leben erzählen.