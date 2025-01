Sonnenfinsternis und Co.: Das erwartet Sterngucker 2025 / Serie Straßennamen: Die Straße ins Bermuda-Dreieck

sind Sie auch schon eingetaucht in die neue, 2025er Urlaubswelt? Am Wochenende war dazu bei der Tourisma und Caravaning in den Messehallen Gelegenheit. Ich muss sagen, ich bin inzwischen auch ein Fan davon, gedanklich schon mal ein paar Häppchen zu nehmen. Das lässt den langen grauen Winter besser ertragen.

Die Messeleute geben sich immer viel Mühe, um einem diverse Reiseangebote – von Adria bis Zuckerhut – schmackhaft zu machen. Und auch wenn's mit dem Messebesuch bis gestern nicht geklappt hat, es geht auch so: Ein Videoabend, bei dem man schon mal ein paar potenzielle Urlaubsziele ansteuert, macht ebenso Laune wie durch Urlaubsanzeigen zu stöbern.

Reiselust kommt bei mir schon auf, wenn ich die Wohnmobile auf den Stellplätzen am Petri oder im Yachthafen sehe. Ganzjährig kann man sie dort inzwischen beobachten, so auch jetzt.

Tja, beim Urlaub gilt eben: Der geht eigentlich immer – die Magdeburg-Touristen sind der beste Beweis.

In diesem Sinne einen nicht zu stressigen Start in die Arbeitswoche wünscht Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Rundgang: Das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg lädt zu einer öffentlichen Archivführung ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Georg-Kaiser-Straße 7. Der Eintritt ist frei. Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür wird ein gültiges Personaldokument benötigt.

Lesetreff: Der Literaturklub des Magdeburger Schauspielhauses lädt um 19.30 Uhr ins Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 ein. Diskutiert wird Franz Kafkas „Das Schloß“. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist möglich unter bo.wilschnack@theater-magdeburg.de per E-Mail.

Hilfsangebot: Der Weiße Ring hat Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 sofortige Unterstützung zugesichert. Laut Cornelia Stietzel, Leiterin der Magdeburger Außenstelle, richte sich das Angebot an Verletzte, Angehörige, Augenzeugen und Ersthelfer. Möglich seien finanzielle Soforthilfen sowie die Vermittlung von Hilfsangeboten. Die Hotline ist täglich von 7 bis 22 Uhr unter der Rufnummer 116 006 zu erreichen. Kontakt zur Außenstelle Magdeburg gibt es zudem unter Telefon 0175/652 84 47 oder per E-Mail unter der Adresse: magdeburg@mail.weisser-ring.de

Ausstellung: Eine Exposition des Stadtplanungsamtes zur Stadtentwicklung Magdeburgs wird im Iba-Shop, Breiter Weg 190, gezeigt. Besucht werden kann die Schau von 10 bis 17 Uhr.