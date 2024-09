Ottersleben: Intel will nicht mitfeiern

puh, endlich mal tief durchatmen! Am Montagmorgen habe ich die frische Luft intensiv genossen, nachdem auch die Wohnung über Nacht gut durchgelüftet war.

Es empfiehlt sich, kühlen Kopf zu bewahren, denn ab diesen Dienstag läuft der Sommer noch mal zur Höchstform auf – mit über 30 Grad auch in den nächsten Tagen ...

Das Ganze ist aber auch sehr lehrreich. Beim Gang durch die City habe ich gelernt, wie wohltuend quasi jeder Baum, jeder Strauch sein können. Dass sie luftigeren Schatten bieten; besser, als jede Markise an einer aufgeheizten Hauswand es vermag.

Ich kann mich noch an die Diskussionen im Stadtrat erinnern, als es um die Frage ging, ob die ein oder andere bislang ausgewiesene Kaltluftschneise, die Frischluft in die Innenstadt transportieren soll, vielleicht nicht doch lieber bebaut werden könnte. Weil die Nachfrage an Eigenheimen ständig stieg.

Heute können wir froh sein, dass die Planer auf genau so etwas achten … Es gibt genug versiegelte Flächen in der Innenstadt, aber zum Glück auch Hoffnung machende Aktionen wie das blühende Kleinod „Nachbars Garten“ zwischen Blauem Bock und Karstadt.

Schwitzen und draus lernen. Davon bitte mehr.

Herzliche Grüße für heute - Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Lesung: Seinen neuen Roman „Extreme Fallhöhe“ stellt der ehemalige Hochschulprofessor Titus Simon ab 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 vor. Bis in die tiefste schwäbische Provinz drangen vor einem halben Jahrhundert Protest und Gegenkultur der 68er-Bewegung vor. Davon erzählt Simon in seinem autobiografischen Roman.

Geschichte: Das Stadtarchiv lädt um 19 Uhr ins Alte Rathaus zum „Stadtgeschichtlichen Sommerabend" ein. Referent Michael Weigel spricht über den Zeitzeugen der Reformation, Sebastian Langehans, der als Möllenvogt seine Erlebnisse während der Reformation festhielt. Der Eintritt ist frei.

Sperrungen: Bis Freitag kommt es zu Einschränkungen in der City, genauer gesagt im Kreuzungsbereich der Walther-Rathenau-Straße/Gustav-Adolf-Straße. Wegen Tiefbauarbeiten muss aus Richtung Universitätsplatz die rechte Fahrspur gesperrt werden. Das Rechtsabbiegen in die Gustav-Adolf-Straße soll aber weiter möglich sein. Auf der B189 am Ortseingang Magdeburg steht diese Woche stadteinwärts ebenfalls nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind Restarbeiten nach einer Sanierung.

Achtung Blitzer! In dieser Woche gibt es neue Schwerpunkte für Geschwindigkeitskontrollen. Hier könnten Sie geblitzt werden: Sankt-Michael-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit), Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit), Am Kirschberg (50 km/h Höchstgeschwindigkeit) sowie Kümmelsberg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit).