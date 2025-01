da ist es also, das neue Jahr – taufrisch, unberührt und voller Möglichkeiten. Ein bisschen wie ein leeres Notizbuch, das darauf wartet, mit Leben gefüllt zu werden. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist der Januar für mich jedes Jahr ein Monat des „Vielleicht“.

Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, endlich regelmäßig Sport zu treiben. Vielleicht lerne ich eine neue Sprache. Vielleicht esse ich endlich weniger Schokolade – also, nach den Weihnachtsresten natürlich. Aber mal ehrlich: Dieses leise Flüstern von Veränderung und Neuanfang, das die ersten Wochen des Jahres mit sich bringen, ist doch eigentlich ziemlich charmant.

Die „Vielleichts“ sind nicht zwingend Versprechen, sondern eher freundliche Einladungen, die Dinge mal anders anzugehen. Und seien wir ehrlich, wer mag keine Einladungen? Und weil der Januar so wunderbar nach Aufbruch und Veränderung riecht, haben meine zwei Kolleginnen, unser Kollege und ich uns auch in diesem Jahr wieder eine neue Neujahrs-Herausforderung vorgenommen. Welche Ziele wir uns gesteckt haben und wie wir den Verzicht diesmal angehen, können Sie auf unserer Volksstimme-Seite nachlesen.

Ein gesundes neues Jahr wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Was der Jahresanfang bringt:

Ausstellung: Derzeit wird im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Die Künstlerinnen Loewenthal“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar 2025 zu sehen. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag von jeweils 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellungen nach vorheriger Vereinbarung zu besuchen.

Musical: „Die Schneekönigin – das Musical“ steht für den 2.1. im Kalender des Amo. „Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Szenen, Choreografien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer geradlinigen, liebevollen Inszenierung“, heißt es in einer Ankündigung für die Vorstellung, die für in Publikum ab fünf Jahren empfohlen wird. "Die Schneekönigin – das Musical" beginnt am heutigen Donnerstag, 2. Januar, um 16 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Märkte: Verschiedene Märkte haben heute in der Stadt geöffnet. Darunter beispielsweise der Wochenmarkt am Alten Markt von 9 bis 16 Uhr, an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz von jeweils 9 bis 15 Uhr.