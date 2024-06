Sternzeichen kennt jeder, aber haben Sie schon von dem Keltischen Baumkalender gehört? Seit über 2000 Jahren gibt es den Kalender.

Dieser teilt das Jahr, nicht wie bei den Sternzeichen in zwölf Zeitabschnitte, sondern in 40, denen 22 bestimmte Bäume zugeordnet sind. Daher werden die meisten Bäume doppelt benutzt. Jedem Geburtstag wird ein Baum zugeordnet, der bestimmte Eigenschaften und Charakterzüge erklärt.

Mein keltischer Geburtstagsbaum ist die Hainbuche. Ich beweise daher stets einen guten Geschmack. Vielleicht sind Sie ja ein Öl- oder Feigenbaum oder passend zur Pollenzeit eine Birke.

Wer in diesen Tagen Geburtstag feiert, strahlt Besonnenheit und Ehrgeiz aus. Das wird – mit Sicherheit – an der Esche liegen, die bis zum 3. Juni an der Reihe ist.

Ein schönes Wochenende!

Ihre Saskia Lohöfer

Was am Wochenende in Magdeburg so los ist:

Feiern: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 wird am Sonnabend ein „TIHT-Kollektivnacht“ gefeiert.

Street-Food-Fest: Das "Weltgenüsse All-Inklusive Streetfood-Festival" in der Festung Mark am Hohepfortewall 1 findet am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr statt. Tickets können ab 34,99€ erworben werden. Kinder bis einschließlich 5 Jahren haben freien Eintritt.

Pfanzenshopping: In den Gruson Gewächshäusern bieten Gärtnereien und Pflanzenzüchter besondere Pflanzen für Balkon und Garten zum Verkauf an, die sonst kaum im Handel zu bekommen sind. Am Sonnabend, von 10 bis 17 Uhr in Schönebecker Straße 129b können Sukkulenten, Stauben oder Orchideen erworben werden.