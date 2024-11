es war für mich Premiere. Im morgendlichen Berufsverkehr vor 8 Uhr stand ich jetzt das erste Mal im Stau vor dem neuen Pylonbrückenzug. Nur sehr zäh ging es mit dem Einfädeln an der Kreuzung Heumarkt auf die schmaler werdende Überführung voran.

Wenn man so gepflegt im Stau steht, hat man ja Zeit zum Nachdenken … Ich bin ja nur Laie, aber: Wäre nicht, wenn denn schon dreistellige Millionenbeträge in ein neues Brückenprojekt gesteckt werden, eine weitere Spur pro Richtung sinnvoll gewesen? Hätte das den Kohl wirklich fett gemacht? Zumal Richtung Ostelbien bei Fußball, Handball, Messen und Co. sowieso regelmäßig nix mehr geht.

Im Fall des Berufsverkehr-Staus zeigte sich: Es lag an der Einspurigkeit der neuen Brücken und den neuen Ampeln, denn dahinter – auf der sanierten Strombrücke mit ihren vier Spuren – lief es reibungslos.

Nun kann man dagegenhalten, dass in Zukunft die Verkehrsströme in der City verringert werden sollen … Theoretisch. Praktisch ist davon noch nichts zu sehen – außer eben so manche Blechlawine auch am neuen City-Tunnel am Hauptbahnhof. Aber was nicht ist, kann ja noch werden … Gedankenspiele.

Ich bin ja bloß ein Laie.

In diesem Sinne - eine hoffentlich staufreie Woche wünscht Ihnen Ihre

Jana Heute

Was der Tag bringt

Familie: Das Stück „In einem tiefen, dunklen Wald“ für ein Publikum ab sechs Jahren wird im Magdeburger Opernhaus gezeigt. Vorstellungen finden um 9 und 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt.

Wissen: Ein Vortrag der Reihe „Vorsprung durch Wissen“ findet um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a statt. Er behandelt das Thema „Die Macht der Empathie“ mit der Referentin Sabine Hübner. Sie zeigt auf, wie Empathie in Verbindung mit Freundlichkeit eine umwerfende Wirkung entfaltet und das Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen stärkt.

Tickets fürs Weihnachtssingen: Wer beim Weihnachtssingen im Stadion am 23. Dezember ab 18 Uhr dabei sein will, muss sich sputen. Die Sitzplätze sind fast ausverkauft. Dagegen sind für den Stehplatzbereich noch einige Karten zu haben. Tickets gibt es über Biberticket im Internet oder im Medienpunkt der Volksstimme in der Goldschmiedebrücke 17.

Helfer gesucht: Die Malteser suchen Unterstützung für Basteleien zum Advent. So sollen Tischdeko für das Nikolausessen für Bedürftige im Dezember, Adventsengel für die Senioren des Besuchsdienstes sowie Weihnachtsgrußkarten gefertigt werden. Dazu gibt es Lebkuchen und Punsch. Gebastelt wird von 15 bis 18 Uhr im Haus Comes, Neustädter Bierweg 15.