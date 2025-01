es gibt Momente, da könnte man das Fitnessstudio glatt kündigen – vor allem, wenn der Winter das Auto in einen Eisblock verwandelt. Das morgendliche Kratzen der Scheiben fühlt sich mittlerweile wie Crossfit an: Kniebeugen, Oberkörperrotationen und Handgelenksübungen, alles dabei.

Der Frost auf der Windschutzscheibe weigert sich zu weichen – wie ein ungebetener Trainingspartner, der nicht locker lässt. Und dann diese Winter-Dehnübungen: Hände steif vor Kälte, Atem gefriert und jeder Kratzer fühlt sich an, als würde ich mit einem Vorschlaghammer auf ein Eisberg klopfen.

Wer braucht schon teure Fitnessgeräte, wenn das frostige Morgentraining schon läuft?

Frostige Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt der Donnerstag:

Kultur: „Dance Masters! – Best of Irish Dance“ entführt die Zuschauer heute im Alten Theater am Jerichower Platz in die Welt des traditionellen irischen Stepptanzes und der lebendigen irischen Musik. Die Show bietet eine fesselnde Reise durch zweihundert Jahre irische Kultur, beginnend mit den ersten wandernden Tanzlehrern vor etwa 250 Jahren und führend zum internationalen Erfolg des irischen Tanzes. Die Rahmenhandlung erzählt eine Liebesgeschichte, die sich von der Zeit des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart entfaltet. Dance Masters! – Best of Irish Dance beginnt am heutigen Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Altes Theater am Jerichower Platz, Tessenowstraße 11.

Wissen: „Tiere im Nationalsozialismus“ mit Jan Mohnhaupt in der Magdeburger Stadtbibliothek. Die Lesung findet am 23. Januar 2025 um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, statt.

Neujahrsempfang: Das Literaturhaus Magdeburg lädt zusammen mit dem Buckau e.V. zu einem Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung bietet einen Überblick über die geplanten Highlights der beiden Vereine und stellt den Stadtteil Buckau vor. Neben einer kurzen Führung durch die Buckauausstellung werden auch Geschichten über den Stadtteil erzählt. Der Empfang wird musikalisch von Martin Müller begleitet. Die Veranstaltung beginnt am 23. Januar 2025 um 18.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Neujahrsempfang findet im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 statt.