seit ich einmal ein Jahr lang ein 6-Minuten-Tagebuch geführt habe, versuche ich, mich über die kleinen Freuden des Alltags bewusster zu freuen. Zum Beispiel neulich, als ich die perfekte grüne Welle auf dem Weg zur Arbeit erwischte. Ein kleines Wunder in einer Stadt, in der die Ampeln nur die Farbe Rot kennen, wenn ich unterwegs bin.

Doch an diesem Morgen passte alles. Die erste Ampel war grün – Zufall. Die zweite Ampel war auch grün – ungewöhnlich. Bei der dritten begann ich, misstrauisch zu werden. Als auch die vierte Ampel grün blieb, fühlte ich mich wie eine Auserwählte, als hätte das Universum beschlossen, mich für all die Staus und Umleitungen der letzten Monate zu entschädigen. Innerhalb weniger Minuten war ich an meinem Ziel. Ein unglaubliches Timing! Oder eine Schicksalsmacht, die endlich erkannte, dass mein Geduldsfaden nicht endlos ist?

Egal, letztendlich geht es genau darum: Sich auch über die kleinen Dinge zu freuen. Über eine grüne Welle, einen Parkplatz direkt vor der Haustür oder das letzte Stück Kuchen in der Bäckerei, das genau auf einen wartet.

Das bringt der Wochenstart:

Ausstellung: Das untere Geschoss des Allee-Centers Magdeburg wird vom 10. Februar bis zum 15. März 2025 zum Schauplatz einer Fotografie-Ausstellung. Die gezeigten Werke erfassen unter dem Titel "Die Schönheit der Fotografie" unterschiedliche Facetten der Fotografie, darunter Landschaftsaufnahmen, Porträts und Momentaufnahmen. Die Ausstellung bietet eine Gelegenheit, verschiedene Stile und Perspektiven kennenzulernen und sich intensiv mit der Kunstform Fotografie auseinanderzusetzen. Die Eröffnungsveranstaltung findet am 10. Februar 2025 um 18 Uhr im Basement des Allee-Centers Magdeburg statt.

Vorlesung: Heute findet an der Uni Magdeburg eine öffentliche Vorlesung zum Thema „Eine kleine Geschichte der optischen Messverfahren“ statt. Im Rahmen der Habilitation der Ingenieurin Katharina Zähringer an der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik sind Interessierte herzlich in das Gebäude 10 (Raum 111) eingeladen. Die Vorlesung beginnt um 9 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

Film: Der Film "Feste & Freunde" aus dem Jahr 2024 unter der Regie von David Dietl erzählt die Geschichte von Ellen, die bei der Silvesterfeier 2019 ihrer besten Freunde ein Geheimnis mit sich trägt. Sie hat eine Affäre mit Sebastian, den sie für ihre große Liebe hält, obwohl er verheiratet ist. Zwischen den Gästen der Feier kommt es zu Spannungen und tiefen Gefühlen. Es knistert zwischen Rolf und Dina, während Mareike und Adam sich streiten. Maya wünscht sich Kinder, während Natalie sich noch nicht entscheiden kann. Max, der auftaucht, gesteht Ellen seine Liebe, doch sie kann ihn nicht in ihr Leben lassen. In Magdeburg wird der Film im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt. Termine sind am 4.2. um 20 Uhr, am 5.2. um 15.30 Uhr, am 6. und 13.2. um 18 Uhr, am 8.2. um 16.45 Uhr, am 10. und 18.2. um 16 Uhr, am 12.2. um 18.15 Uhr, sowie am 20.2. um 17.30 Uhr.