„Jeden Tag eine gute Tat“ – das ist das Motto einer lieben Kollegin von mir. Eine hübsche Lebensregel, finde ich, die ruhig mehr Nachahmer finden könnte. Tatsächlich habe ich kürzlich am eigenen Leib erlebt, wie ein freundlicher Hinweis nicht nur den Tag erhellen, sondern auch das Portemonnaie schonen kann.

Ich war auf dem Weg zum Wocheneinkauf. Auto geparkt, Tasche geschnappt, ab zum Eingang. Doch plötzlich – ein „Entschuldigung“ von hinten. Ein Mann kam auf mich zu. Wie sich herausstellte, hatte er zeitgleich direkt neben mir geparkt und bemerkt, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte: die Parkscheibe! Hier darf man nämlich nur mit Scheibe parken.

Die entsprechenden Hinweisschilder hatte ich tatsächlich komplett übersehen. Er erklärte, dass er schon einmal eine teure Lektion gelernt hatte und mir dieses Schicksal ersparen wollte. Lieber Unbekannter, falls Sie das lesen: Dank Ihrer Aufmerksamkeit habe ich mir wohl 30 Euro gespart – und gleichzeitig eine Inspiration für meine nächste gute Tat gefunden.

Freundliche Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Was das Wochenende bringt:

Club und Party: Im Maritim-Hotel in der Otto-von-Guericke-Straße 87 macht heute die „Suberg's Ü30-Party“um 21 Uhr Station. Im Down Town Club heißt es heute ab 23 Uhr „DownTown goes to EDM“ mit DJ Dr. Oletz. Die „Fright Night Party - Magdeburgs schrägste Halloween Party“ plant die Factory in der Sandbreite 2 für heute. Gefeiert wird ab 22.30 Uhr auf zwei Floors.

Weihnachtliches: Es weihnachtet in den Magdeburger Messehallen. Bei der Messe „Winterträume“ präsentieren etwa 120 Aussteller ihre Produkte rund um die Winter- und Weihnachtszeit. Die Messe dauert bis Sonntag. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 9 Euro.

Öffentliche Führung: Beim Stadtrundgang „Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt“ können die Teilnehmer Hintergründe zu Magdeburgs beeindruckenden Bauwerken erfahren. Treffen ist um 11 Uhr an der Tourist-Information im Breiten Weg 22.