Pyro im Stadion: So steht es um das Pilotprojekt

Hunde bereiten den Menschen zweifelsohne viel Freude und zugleich ein paar Sorgenfalten. Bei unserem Vierbeiner immer dann, wenn es ums Fressen geht. Denn für unsere Wilma ist die Welt ein einziges großes Buffet. Ich glaube sogar, dass sie beim Gassi gehen vielmehr eine Speisekarte, statt einer „Hundezeitung“ liest. Ihre Schnüffelnase ist stets auf der Suche nach Essbarem. Parkbänke liebt Wilma dabei ganz besonders, denn irgendwo lässt sich garantiert noch ein Krümel von irgendeinem Pausenbrot finden.

Inzwischen haben wir uns damit abgefunden, dass wir einen Nimmersatt zu Hause haben. Immerhin gelang es uns, Wilmas Selbstbedienungsdrang zumindest daheim zu bremsen. Jedenfalls dachten wir das. Bis neulich das frische Pfund Hack und die ganze Knoblauchmett vom Fleischer spurlos verschwanden. Klar hatte ich zuerst meinen Liebsten unter Verdacht. Doch als er eindringlich schwor, nicht der Übeltäter zu sein, ging ich auf Spurensuche. Hier ein Fettfleck auf dem Boden, da ein Schnipsel Wurstpapier und am Ende der Beweiskette eine Wilma mit gesenktem Kopf und zugleich freudig wackelndem Schwanz.

Natürlich schimpfte ich wie ein Rohrspatz. Nicht zuletzt ist Knoblauch Gift für Hunde. Ob’s etwas brachte? Wohl eher nicht. Und ob die anschließenden Bauchschmerzen Wilma eine Lehre waren, wage ich auch zu bezweifeln. Mir war der Hack-Diebstahl aber sehr wohl eine Lehre: Vertrauen ist gut, wenn’s ums Essen geht, ist weit wegpacken jedoch besser.

Mit dieser kleinen Anekdote aus dem Hundetagebuch wünsche ich Ihnen einen schönen Wochenstart.

Ihre Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Gesprächsrunde: In der Magdeburger Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, findet ab 17 Uhr die Lese- und Gesprächsveranstaltung von Herbert Karl von Beesten statt. Zu Gast ist die Theatermacherin Angela Mund. Die Gesprächsrunde dreht sich um das Thema „aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg“. Es geht um Hoffnungen, Freude, und auch Bedenken die die geplante Ansiedlung von mehreren Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg begleiten.

Filmvorstellung: Fünf Filme zeigt der Moritzhof (Moritzplatz 1) heute. Um 16 Uhr ist das Drama „In Liebe, Eure Hilde“ zu sehen, 16.30 Uhr der Leni-Riefenstahl-Dokumentarfilm „Riefenstahl“, 18.15 Uhr die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers „Der Buchspazierer“, 19 Uhr „Münter und Kadinsky“, die bewegende Geschichte einer dramatischen Liebe und 20 Uhr in Originalsprache das Melodram „The Room next Door“.

Archivrundgang: Um 17 Uhr öffnet die Magdeburger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs (Georg-Kaiser-Straße 7) für Interessierte. Im Verlauf eines Rundgangs können sich die Besuchende selbst ein Bild vom Ausmaß des Aktenbestandes der einstigen Bezirksverwaltung machen. Beschäftigte der hiesigen Außenstelle erläutern die Struktur und den Inhalt der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterial und Beispielakten vermitteln zudem ein Bild von der Arbeitsweise der DDR-Staatssicherheit.