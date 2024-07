So soll diese Giftbrache sauber werden / Neues zum Parken in der Stadt

es gibt mindestens zwei Arten von Licht. Das natürliche und das künstliche. Das natürliche Licht ist meistens das schönere. Wie die tiefstehende Sonne den Himmel über der Elbe in ein buntes Farbenmeer verwandelt – das müsste eigentlich gemalt und für die Ewigkeit bewahrt werden.

Manchmal erwischt einen aber auch das Kunstlicht. Als ich neulich am Abend durch das Quartier zwischen Fermersleber Weg und Wiener Straße spazierte, musste ich kurz stoppen. Das Leuchten der Straßenlaternen hatte mich im Bann gehalten.

Hier stehen noch die alten DDR-Masten – teils mit den markanten Rundglashauben um die Glühbirne. Als es mich vor bald 13 Jahren in den Osten zog, habe ich sie das erste Mal wahrgenommen. Da standen sie noch an fast jeder Ecke und erleuchteten die Nacht. Das ist heute nicht mehr so.

Sie werden weniger, moderne Laternen mit effizienteren LED-Lampen nehmen deren Platz ein. Das ist aus ökologischen Gründen sicher sinnvoll, aber damit geht auch etwas verloren. Dieses ganz besondere, wohlig-warme, orange-rote Licht, das von den alten Anlagen herabstrahlt. Das ist einfach schön.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Neue Woche, neue Baustellen: Zum Start in die neue Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer auf neue Sperrungen auf den Straßen in Magdeburg einstellen. Ab heute sind die Zufahrten von der Hafenstraße und dem Südabschnitt der Rogätzer Straße auf den Bötticherplatz gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten.

Zu einer Vollsperrung kommt es ab heute in der Einmündung Am Charlottentor/Brückstraße. Die Zufahrt zur Turmschanzenstraße und Bandwirkerstraße ist deshalb nur über die B1 möglich.

Gesperrt ist ab heute auch der Schöppensteg zwischen Sichelweg und Aue. Grund sind Anschlussarbeiten. Der Verkehr wird durch den Sichelweg umgeleitet.

Hier wird in dieser Woche geblitzt: Auch in dieser Woche wird das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg wieder Geschwindigkeitsmessungen auf den Straßen in Magdeburg durchführen. Das mobile Messgerät soll demnach im Olvenstedter Graseweg (50 km/h), an der B1 im Stadtgebiet (50 km/h), an der Harzburger Straße (30 km/h) sowie im Breiten Weg (30 km/h) aufgebaut werden.

Erste Sitzung für den neuen Stadtrat: Der neu gewählte Stadtrat von Magdeburg kommt heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Diese beginnt um 14 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses. Bei der ersten Zusammenkunft des Gremiums geht es darum, die organisatorischen Weichen für die kommenden fünf Jahre zu stellen. Unter anderem wird ein Vorsitz gewählt.